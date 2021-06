Thor: Love And Thunder Look de Natalie Portman a-t-il été révélé via une fuite de merch?

À droite de Thor, nous avons la Valkyrie de Tessa Thompson habillée pour le combat, et à sa gauche, nous avons Jane Foster sous sa forme Mighty Thor, blindée et tenant Mjolnir, qui s’est mystérieusement reformée après avoir été détruite par Hela dans Thor : Ragnarok. Il est clair que le look Thor de Jane sur le t-shirt est inspiré de la façon dont son homologue de bande dessinée a été dépeint comme un super-héros lors de la course Thor de Jason Aaron dans les bandes dessinées, mais jusqu’à ce que Marvel laisse tomber un officiel de Natalie Portman en costume, il reste à voir si cela sera exactement à quoi elle ressemble sur grand écran, ou s’il y aura des différences notables dans son apparence.