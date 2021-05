Thor, scénariste, explique pourquoi le film original de Kenneth Branagh mérite plus de crédit

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Il fut une fois, à l’époque des débuts du Far West de l’univers cinématographique Marvel, que la route était incertaine. Le statut de succès surprise d’Iron Man a contribué à revitaliser la carrière de Robert Downey Jr., mais a également mis en mouvement les machines qui verraient Kevin Feige et Marvel Studios devenir la puissance qu’ils sont aujourd’hui. Mais si vous demandez à Zack Stentz, l’un des scénaristes qui a travaillé sur Thor pendant ces jours de Phase Un, il vous dirait que Kenneth Branagh mérite plus de crédit qu’il n’en obtient pour aider à rendre cet univers possible. Et tout cela grâce à son œil pour avoir lancé des leads intrigants.