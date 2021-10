Thorben Hoffmann : la nouvelle star de Sunderland et future numéro un de l’Allemagne

Sunderland a eu sa juste part d’excellents gardiens au fil des ans. Jim Montgomery de la renommée finale de la FA Cup 1973 et créateur de records, Jordan Pickford, l’actuel numéro un anglais, l’international écossais Craig Gordon et bien d’autres.

Cependant, ces dernières années et au-delà, les fans des Black Cats ont assisté à des performances de gardien de but qu’ils préféreraient oublier. Dans la nouvelle recrue Thorben Hoffmann, Sunderland semble avoir raison dans ce département avec ses performances jusqu’à présent suggérant qu’il pourrait être une future star pour le club et le pays.

Thorben Hoffman : numéro un de Sunderland et future star allemande

Performances montrant pourquoi il est très bien noté

Après un premier match nerveux contre Accrington Stanley, un match qui a eu lieu quelques jours seulement après sa signature, Hoffmann a pris confiance en lui et a affiché les attributs de gardien de but qui l’ont rendu si bien noté.

C’est tout à l’honneur du personnel de Sunderland d’avoir conclu cet accord. Depuis Thomas Sorenson dans les années 1990, un jeune gardien de but a rejoint Sunderland et n’a pas impressionné autant que Hoffmann.

Une série d’arrêts acrobatiques, de calme et de distribution impressionnante a montré pourquoi Lee Johnson a attendu pour obtenir son homme.

La signature du jour de la date limite de transfert a été un acteur clé dans la façon dont Johnson veut jouer au jeu. Des joueurs qui sont à l’aise avec le ballon quelle que soit leur position et qui peuvent jouer un jeu de passes contrôlé mais rapide pour mettre l’adversaire sur le pied arrière.

Un gardien de but qui peut repérer une passe rapidement pour mettre en place une attaque peu de temps après avoir effectué un arrêt ou récupéré un centre ou une passe en retrait a été la clé. À 6 pieds 4 pouces, Hoffmann est un gardien adverse qui ne donnera pas aux attaquants adverses un jeu facile.

Depuis le peu de temps qu’il a passé à Wearside, il est clair qu’il a passé du temps à travailler dans l’un des plus grands clubs du monde, le Bayern Munich. Bien que l’accord pour amener Hoffmann au Stadium of Light soit un prêt initial d’un an, les Black Cats ont la possibilité de faire un transfert permanent. A ce stade, on voit mal pourquoi Sunderland ne voudrait pas garder l’impressionnant Allemand plus d’un an.

Thorben Hoffmann explique pourquoi il a rejoint Sunderland

Dans une récente interview avec la publication allemande Kicker, Hoffmann a décrit ses sentiments sur un éventuel déménagement à Sunderland, le jour où il a finalement signé et aussi le jour de son premier match pour le club.

Il a déclaré : « L’espoir et les nouvelles opportunités alternent avec les accords rompus. Mais une chose devient de plus en plus concrète. Sur l’Ile. À Sunderland. Au club traditionnel de l’AFC. Je suis vraiment partant pour ça.

« Cinq fois champion d’Angleterre, 33 000 spectateurs en moyenne, de belles ambitions pour passer de la troisième division à la Premier League. Et : une rivalité avec Newcastle, qui transforme le jumelage contre le FCB en 1860 en un zoo pour enfants.

À ses débuts, il a ajouté : « Premier contre deuxième. Tout le stade chante et tremble. Je suis dans le onze de départ et c’est seulement maintenant que je comprends pourquoi c’est du vrai football, tous les clichés sont vrais.

« Ce n’est pas la série Netflix « Sunderland till I Die », mais c’est exactement pourquoi elle a été tournée. C’est de la bière, pas des bulles, c’est du football anglais et pas de la Ligue des champions, il y a tellement et tellement d’émotions réelles, et maintenant je sais : j’ai bien fait, je veux être ici et maintenant, dans cette équipe, ce stade, avec et pour ces gens.

Thorben Hoffmann peut suivre Manuel Neuer et devenir le numéro un de l’équipe nationale allemande

Si Hoffmann continue à se développer, il a une chance d’imiter son collègue du Bayern Munich, l’actuel numéro un allemand Manuel Neuer. Bien que plusieurs années derrière le grand allemand, Hoffmann et Neuer ont des traits similaires et ont emprunté une voie similaire au football en équipe première. Tous deux ont gravi les échelons et leurs premiers clubs respectifs pour faire leurs débuts en équipe première à l’âge de 22 ans après plusieurs années à perfectionner leurs compétences dans l’équipe B.

Depuis qu’il a rejoint le Bayern il y a 10 ans, Neuer est devenu l’un de leurs plus grands joueurs de tous les temps. Hoffmann s’est entraîné aux côtés de Neuer pendant plusieurs saisons et aura profité de l’expérience. Le joueur de 22 ans n’en est encore qu’au début de son parcours ; Cependant, il n’y a aucune raison de croire qu’il pourrait non seulement devenir un grand à Sunderland alors qu’ils s’efforcent de revenir en Premier League, mais aussi une star pour l’équipe nationale allemande.

