THORChain a perdu 4,9 millions de dollars dans une attaque DeFi | Invezz

in

Échange inter-chaînes décentralisé (DEX) THORChain est devenu la dernière entreprise à subir un exploit, avec les détails d’une attaque de plusieurs millions de dollars.

L’échange a été piraté pour 4 000 ETH (environ 5 millions de dollars). Cependant, l’estimation précédente s’élevait à 13 000 ETH, mais THORChain (RUNE / USD), dans un communiqué, a révélé que la plateforme avait perdu 4,9 millions de dollars dans l’exploit.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

“C’est un moment décevant pour tout le monde, mais les LP et les nœuds ne devraient pas être affectés une fois que tout se sera rétabli”, a déclaré ThorChain via son compte Twitter officiel.

C’est un moment décevant pour tous, mais les LP et les nœuds ne devraient pas être affectés une fois que tout est récupéré (les fonds seront restaurés). Le réseau sera plus fort et plus résilient. – THORChain # ACTIVATETHESYNTHS⚡️ (@THORChain) 16 juillet 2021

Un bug dans Bitrost a permis aux pirates de réussir

Au cours de l’enquête sur l’incident de piratage, il a été révélé qu’une vulnérabilité dans Bitfrost a permis aux pirates de réussir. Le protocole DeFi relie Polkadot à plusieurs autres blockchains de preuve de participation. Selon le rapport, l’ETH Bifrost a récemment subi une mise à jour pour permettre la composabilité. Mais les acteurs de la menace ont profité du bogue existant pour lancer une attaque sur le routeur.

THORChain a annoncé le 16 juillet sur sa chaîne Telegram que le chiffre réel est bien inférieur à celui publié précédemment.

La vulnérabilité a été corrigée.

Bien que la société enquête toujours sur l’exploit et que les détails soient encore incomplets, elle a annoncé que plus de détails sur l’attaque seront annoncés dès que plus d’informations seront découvertes.

À la suite de l’exploit, le protocole multichaîne ChaosNet DEX, publié par ThORChain en avril, a dû être arrêté après la découverte du piratage.

Cependant, les développeurs assurent aux utilisateurs qu’ils ne devraient pas paniquer car il y a suffisamment de fonds dans le trésor pour couvrir la perte. Dans le même temps, l’échange a demandé à l’attaquant de les contacter pour une récompense en échange des fonds volés.

Les développeurs de Thorchain disent qu’ils ont déjà initié un correctif pour le bogue qui a été exploité pour l’attaque. Ils ont encouragé les opérateurs de nœuds à mettre à jour leur logiciel dès que possible.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent