THORChain (RUNE) échelle 78%

THORChain (RUNE) semble sur le point d’augmenter ses revenus. Après la réactivation des pools basés sur Ethereum a entraîné une augmentation de 78% la semaine dernière.

Plus précisément, le protocole a annoncé qu’il rouvrirait son pool Ethereum. Avec d’autres pools basés sur altcoin et BTC. En effet, la nouvelle semble avoir un impact positif sur le prix de RUNE.

Pour mieux comprendre, THORChain est un protocole de liquidité décentralisé. Tout d’abord, les utilisateurs peuvent échanger leurs crypto-monnaies à partir de différents réseaux, sans avoir à perdre la garde de leurs actifs au cours du processus. De même, RUNE est le jeton utilitaire de cette plateforme, et est utilisé pour sa gouvernance et sa sécurité.

Le prix de la THORChain (RUNE) augmente

Selon les données de TradingView, le prix de RUNE a grimpé de 318% à 13,11 $. De plus, sa capitalisation boursière est de 2,88 millions de dollars et il se classe 56e dans le classement CoinMarketCap.

D’ailleurs, plusieurs raisons pourraient être à l’origine de cette augmentation de RUNE. La réactivation des services de trading sur les cinq réseaux Blockchain pris en charge. Et le lancement prochain de plusieurs nouveaux projets sur le réseau THORChain.

Réactivation des services de trading

Ainsi, derrière la hausse du prix de RUNE, se trouve la réactivation des services de trading sur les réseaux Blockchain. Bref, avec la réouverture d’Ethereum le 21 octobre.

« Le commerce d’Ethereum a été activé. THORChain a repris son activité sur les 5 Blockchains : BTC, ETH, BNB, LTC et BCH.

En fait, selon THORChain, quelques minutes après la réouverture du pool, la demande accumulée de négociation a été démontrée par le volume de négociation de 2 millions de dollars en jetons ERC-20.

A noter que l’activité avait été restreinte après le piratage d’avril. Dans lequel on estime que l’auteur, pour le moment, a réalisé 7,6 millions de dollars d’actifs cryptographiques.

«Bien que le trésor ait les fonds pour couvrir le montant volé, nous demandons à l’attaquant de contacter l’équipe. Pour discuter du retour des fonds et d’une récompense à la hauteur de la découverte.

Nouveaux projets sur le réseau THORChain

Pour sa part, une autre raison du développement haussier vers RUNE est le démarrage imminent de nombreux nouveaux projets sur le réseau THORChain. Qui sera bientôt inclus dans Thorstarter (XRUNE), qui est une rampe de lancement décentralisée pour l’écosystème RUNE.

Pendant ce temps, certaines des versions à venir sont : THORSwap, THORWallet, Brokkr Finance, Skipp Swap, DeFiSwap et XDEFI wallet.

À cet égard, Gavin McDermott, fondateur de Nine Realms et partenaire d’IDEO CoLab Ventures a déclaré : « Un avenir entre les chaînes est inévitable et THORSwap est bien placé pour repousser les limites de DeFi. »

Enfin, le jeton THORChain a-t-il un long chemin à parcourir ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Très important, cet article est d’origine informative et ne représente aucune recommandation d’investissement. Faites toujours vos propres recherches.

Je termine avec cette phrase d’Anthony Pompliano : « Plus vous en apprenez, plus vous devriez vous poser de questions.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport