THORChain (RUNE) est activé pour permettre le trading multi-actifs

La blockchain THORChain a annoncé son intention de mise en service mardi, ajoutant au marché mondial écrasant de la cryptographie de 2 billions de dollars.

THORChain (RUNE) est en développement depuis trois ans, mais les développeurs ont attendu jusqu’à présent pour publier le protocole tant attendu. Il fonctionne comme d’autres Teneurs de Marché Automatisés (AMM) comme Uniswap et Bancor, bien qu’il y ait une grande différence.

La plate-forme est unique en ce qu’elle garantit la négociation d’actifs cryptographiques réels de blockchain complètement différents, et non de versions synthétiques ou enveloppées.

Thorchain permettra le trading sans intermédiaires

En tant que premier projet du genre dans l’industrie, il a reçu beaucoup d’attention de la part des investisseurs. Une fois lancé, il permettra des échanges, des échanges, des chaînes croisées et de multiples actifs sans utiliser de technologie de pontage comme d’autres projets.

L’échange décentralisé Thorchain (DEX) fonctionnera sur le protocole de consensus Tendermint. Il est facturé pour fournir un trading sans confiance et des échanges de jetons pour Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) et Bitcoin Cash (BCH). Le projet prendra également en charge d’autres chaînes de blocs et actifs cryptographiques à l’avenir.

Par exemple, un utilisateur qui souhaite échanger ETH contre BNB conclura son opération en utilisant le jeton RUNE. Cela joue le rôle d’intermédiaire sur la blockchain à haut débit, selon l’annonce.

Cette approche garantit qu’un actif peut être échangé efficacement contre un autre de manière décentralisée. Les observateurs estiment que le projet gagnera beaucoup de soutien en raison de son efficacité et de l’élimination des intermédiaires.

Le prix de la RUNE augmente

Le secteur de la finance décentralisée (DeFi) a connu une croissance considérable ces derniers mois. Mais avec le lancement de THORChain, l’espace DeFi peut même parcourir des kilomètres extrêmes.

THORChain est en développement depuis 2018. Sa sortie devrait apporter de grandes améliorations à l’espace DEX en évolution rapide.

Cela a déjà affecté le prix de RUNE, le token natif de la plateforme. L’actif a atteint un sommet historique de 12,66 $ à peine 24 heures après l’annonce. Bien qu’il se soit contracté à 12 $ au moment de la rédaction de cet article, il est toujours 24% plus élevé que sa valeur de la semaine précédente.