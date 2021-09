Thorchain (RUNE) est-il un bon achat en octobre 2021 ?

in

Le marché des crypto-monnaies a perdu des milliards de dollars ce lundi, le Bitcoin est tombé un instant sous les 43 000 dollars, et le risque de nouvelles baisses n’est pas encore écarté. Cette situation influence également négativement le prix de Thorchain RUNE/USD, et en moins de plusieurs heures, cette crypto s’est affaiblie de 10$ à 7,08$ alors que le prix actuel s’élève à 7,8$.

Analyse fondamentale : Thorchain vous permet de basculer entre les chaînes de blocs directement depuis votre portefeuille

Thorchain est un protocole blockchain d’échange d’actifs cryptographiques 100% autonome et décentralisé. La conception du protocole permet bien plus que des compromis, les utilisateurs potentiels doivent donc considérer qu’il existe de nombreuses autres fonctionnalités dans les étapes de planification.

Tous les nœuds de Thorchain ne sont identifiables que par leur adresse IP et leur clé publique, et il est important de mentionner qu’il n’y a pas de marque ou de marketing de nœud comme dans d’autres systèmes qui permettent la délégation. Thorchain vous permet de basculer entre les blockchains directement à partir de votre portefeuille, et vous pouvez également gagner un retour passif pour fournir des liquidités.

Le protocole Thorchain est entièrement transparent et maximise les revenus des fournisseurs de liquidités et des opérateurs de nœuds. Thorchain est construit par une équipe de développeurs expérimentés et s’est associé à une communauté incroyablement dynamique.

Le jeton natif de ce protocole blockchain est le jeton RUNE, et pour exécuter un nœud, vous devez obtenir une quantité importante de RUNE. RUNE est la clé d’un réseau sécurisé et doit être associé en tant qu’actif de règlement 1: 1 en groupes.

«Plus RUNE est verrouillé dans Thorchain, plus sa valeur déterministe devient précise. RUNE devient également plus stable, transparent et résistant à la falsification », a rapporté l’équipe THORChain.

Fondamentalement, il existe encore des incertitudes autour de ce projet, et son succès dépend principalement de sa stratégie pour étendre son influence sur le marché. D’un point de vue technique, Thorchain (RUNE) reste sous pression, et si vous décidez d’acheter cette crypto-monnaie dans les prochains jours, vous devriez utiliser un ordre ‘stop-loss’ car le risque est toujours élevé.

Analyse technique : les ours restent maîtres de l’évolution des prix

Thorchain (RUNE) se négocie actuellement très près du niveau de support actuel à 7 $, indiquant que le prix pourrait encore s’affaiblir. Si le prix casse ce niveau de support, ce serait un signal de “vente” très fort, et la prochaine cible pourrait se situer autour de 6 $.

Les traders doivent utiliser des ordres stop loss et prendre des ordres de profit lors de l’ouverture de leurs positions car le risque est actuellement élevé. En revanche, si le prix dépasse 10$, cela pourrait être une très bonne opportunité pour les traders à court terme, et la prochaine cible pourrait se situer autour de 11$ voire 12$.

résumé

Thorchain (RUNE) s’est affaibli par rapport aux récents sommets supérieurs à 12 $, enregistrés le 6 septembre, à 7,08 $, tandis que le prix actuel oscille autour de 7,8 $. Thorchain (RUNE) pourrait encore s’affaiblir dans les prochains jours, le niveau de support actuel est de 7 $ et si le prix le casse, le prochain objectif de prix pourrait se situer autour de 6 $ ou même de 5 $.

