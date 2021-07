Thorchain (RUNE) exploité, encore une fois, pour des millions

La cyber-sécurité

A Hattrick of Attacks : Thorchain (RUNE) exploité, encore une fois, pour 8 millions de dollars

Échange décentralisé (DEX) Thorchain a subi une attaque « sophistiquée » qui a entraîné une perte d’environ 8 millions de dollars une semaine seulement après avoir été exploitée pour 5 millions de dollars. Cette année seulement, la bourse a été attaquée à trois reprises.

Cette fois, l’attaque visait le routeur ETH et un pirate informatique limitant délibérément leur impact.

En conséquence, le réseau a arrêté le routeur ETH jusqu’à ce qu’il puisse être examiné en priorité par les partenaires d’audit. La bourse a annoncé que les fournisseurs de liquidités (LP) dans les pools ERC-20 seraient subventionnés.

« Thorchain a eu un mois horrible, je ne vais pas l’enrober de sucre. Bleh. Le projet doit ralentir. Il est temps de prendre la stratégie de la tortue. Quoi qu’il en soit, je reste un partisan engagé et je suis heureux que ces problèmes soient découverts pendant chaosnet », a déclaré Erik Voorhees, PDG de l’échange de crypto-monnaie ShapeShift, qui a récemment annoncé la dissolution de la société pour devenir un DAO.

L’équipe a déclaré que le plan est de maintenir la chaîne de réseau arrêtée et d’examiner tous les clients de la chaîne en interne et en externe. Une fois la solvabilité rétablie et que tout le monde est satisfait, alors redémarrez-la.

Thorchain a en outre assuré sur Twitter qu’aucune perte n’avait été subie par les LPs à ce jour, le Trésor en portant le fardeau. L’équipe a noté que bien qu’il s’agisse d’une leçon douloureuse, “c’est ce qui a été choisi lorsque Chaosnet a été lancé”.

«Pour être juste ici, en fin de compte, le vrai test doit toujours se dérouler en public, avec de l’argent réel en jeu. Tout le reste ne fait que jouer. Aucun argent public n’a été perdu, car la trésorerie du projet couvre ces piratages. Cela ne veut pas dire que tout va bien, cependant.

Erik Voorhees PDG de ShapeShift

THORChain donne à ses disques vinyles le traitement de première classe. – Assure leurs fonds ✅

– leur verse des récompenses de bloc pendant que le réseau est à l’arrêt ✅ Il n’y a rien de tel. – THORChain (@THORChain) 23 juillet 2021

Thorchain a en outre partagé sur Twitter qu’il attribuerait au pirate informatique la prime de 10% demandée s’il tend la main, ce qu’il l’encourage à faire.

Selon un message partagé dans le Discord du projet, le pirate informatique a prétendu avoir délibérément minimisé l’exploit pour donner une leçon à Thorchain, affirmant qu’il aurait pu voler Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Binance Coin (BNB), Lycancoin et de nombreux Jetons BEP-20 s’ils l’avaient voulu.

Le pirate informatique a en outre déclaré avoir trouvé « plusieurs problèmes critiques » et qu’une prime de 10 % sur les bogues aurait pu empêcher l’incident.

“Ne précipitez pas le code qui contrôle neuf chiffres”, a déclaré le pirate informatique, “Désactivez jusqu’à ce que les audits soient terminés.”

En avril, Thorchain a finalement lancé son Chaosnet multi-chaînes après trois longues années de développement.

« La complexité de la machine d’état est actuellement son talon d’Achille, mais cela peut être résolu avec plus d’attention, ainsi qu’une refonte des procédures de développement et de l’examen par les pairs. »

Ce piratage a fait chuter le prix de RUNE de 26,5%, pour revenir à environ 4 $, en baisse de 82% par rapport à son pic de mai de près de 21 $.

