DéFi

Thorchain (RUNE) testé, le réseau est interrompu après avoir été attaqué pour 4k ETH

Seuls les ETH LPs ont été touchés qui seront rendus entiers a assuré l’équipe tout en notant que cet événement décevant, dans lequel le système décentralisé s’est arrêté en raison de certains seuils atteints, ne fera que rendre le réseau “plus fort et plus résilient”.

Jeudi, Thorchain a subi une attaque entraînant la perte d’environ 4 000 ETH du protocole de négociation, moins de 13 000 ETH comme on le soupçonnait auparavant.

L’innovation mène à l’exploitation. C’est pourquoi les protocoles durcis cessent souvent d’innover, très peu d’avantages pour augmenter le risque en innovant. C’est pourquoi nous voyons également plus d’exploits dans de nouveaux secteurs en développement. – André Cronje (@AndreCronjeTech) 16 juillet 2021

Ce qui s’est passé, c’est que ETH Bitfrost a été trompé en utilisant un emballage personnalisé pour lire un montant de dépôt de 200 alors qu’il était en réalité de zéro.

“L’attaquant a payé d’énormes frais de glissement, environ 1,4 million de dollars ont été capturés par les nœuds, avec 1,4 million de dollars supplémentaires par les LPs ERC20. Seuls les utilisateurs concernés sont des ETH LPs, et ils seront rendus entiers. Ainsi, malgré l’exploit, les nœuds, les LP et les arbers en tireront des bénéfices considérables », a noté @Thorchain sur Twitter.

Ce vecteur est similaire à la raison pour laquelle Coinbase Commerce peut ne pas détecter un paiement à partir d’un portefeuille de contrat intelligent ou Binance ne crédite pas un tx de https://t.co/rCzZey2hzU. Il s’agit d’utiliser des charges utiles de transaction comme source de vérité au lieu de traces qui contiennent les appels de bas niveau réels. https://t.co/5SjywdmVL7 – banteg (@bantg) 15 juillet 2021

Les développeurs de la communauté ont découvert le problème et des nœuds anonymes auraient volontairement arrêté leurs nœuds. Avec 1/3 des nœuds arrêtés, le réseau a été mis en pause.

Expliquant à quel point le système décentralisé s’est arrêté, Thorchain a déclaré qu’il est décentralisé avec certains seuils qui nécessitent 67% des 38 nœuds pour fonctionner et s’arrêtent si 33% des 38 nœuds s’arrêtent.

«Ces nœuds sont anonymes et n’importe qui peut en devenir un (avec des montants de caution minimum). Aucun individu (ou minorité) ne peut affecter le système.

La perte d’environ 5 millions de dollars sera supportée par la trésorerie de Thorchain, qui sera distribuée aux fournisseurs de liquidités de l’ETH.

L’équipe travaille déjà sur le plan de récupération avec un correctif pour le bogue déjà publié et approuvé. Désormais, les fonds perdus seront restaurés, un vérificateur de solvabilité automatique sera publié et l’équipe travaillera avec des sociétés de sécurité pour les audits.

Bien qu’il s’agisse d’un événement décevant, l’équipe de Thorchain a noté que cela ne ferait que rendre le réseau “plus fort et plus résilient”.

Les attaques contre Thorchain étaient inévitables et toujours calculées avec. Le protocole est testé au combat et se durcira à chaque attaque. Plutôt 50 attaques réussies maintenant que 1 dans quelques années. Correction et itération, à partir de $RUNE – Bitcøin_Sage⚡ (@Bitcoin_Sage) 16 juillet 2021

La nouvelle de l’exploit et en tandem avec la faiblesse du Bitcoin et du vaste marché des crypto-monnaies a fait chuter le prix de RUNE de 20% au cours des dernières 24 heures.

Au moment de la rédaction, RUNE se négocie à 4,61 $, en baisse de près de 78 % par rapport à son sommet historique de 20,87 $ il y a deux mois.

THORChain/USD RUNEUSD

4.9603-$0.50-10.12 %

Volume 142,22 mVariation -0,50$Ouvert4,9603$Circulation 234,14 mMarket Cap 1,16 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.