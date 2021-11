Thorgan Hazard, positif au Covid-19

22/11/2021

Le à 20:14 CET

Thorgan Hazard a été testé positif au Covid-19. Le Borussia Dortmund a annoncé la mauvaise nouvelle deux jours après la Victoire de la Bundesliga sur Stuttgart 2-1. L’attaquant belge a disputé les 90 minutes du dernier match de la compétition nationale. Pour des raisons évidentes, il ne pourra pas faire partie de la convocation du prochain match de Ligue des Champions contre le Sporting de Portugal.

Le groupe de Tremonia a informé au moyen d’un communiqué du positif de Hazard et de son isolement pertinent. Heureusement, Il n’a eu aucun contact avec l’équipe depuis le match de samedi. Le communiqué appelle à la tranquillité car tous les membres de la première équipe sont vaccinés : « Tous les membres de l’équipe BVB de l’équipe professionnelle et U23, ainsi que les équipes de soutien respectives, sont vaccinés à 100 pour cent ou ont récupéré. Dans ce contexte, aucune autre mesure de quarantaine n’est actuellement requise. »

De cette façon, le Borussia subira une nouvelle défaite en attaque qui s’ajoute à l’absence importante d’Erling Haaland, la star incontestée de l’équipe noir-jaune. Les Allemands affrontent ce mercredi à 21h00 un duel à pile ou face pour la qualification aux huitièmes de la Ligue des champions. Le Sporting de Portugal recevra un Borussia qui n’est servi que par un match nul ou une victoire, car ils ont déjà battu les Portugais lors de la deuxième journée du groupe C par 1 à 0 et ils sont à égalité à six points du classement.