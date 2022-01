Emily Thornberry est apparue sur BBC Politics Live où le panel a discuté de la controverse entourant la star de Love Island Molly-Mae Hague et de la réaction contre ses commentaires sur le « travail acharné ». Molly-Mae a été accusée d’être « sourde de ton » après avoir déclaré que tout le monde avait les mêmes 24 heures dans la journée et a laissé entendre que les personnes qui ne réussissaient pas ne travaillaient tout simplement pas assez dur. Mme Thornberry a déclaré que Molly-Mae ne devrait pas utiliser ses propres expériences pour décrire tout le monde avant d’espérer qu’elle « grandirait » et apprendrait que la vie était « plus difficile » qu’elle ne le pensait.

S’exprimant sur BBC Politics Live, Mme Thornbery a été interrogée sur les commentaires de Molly-Mae et a estimé qu’elle ne devrait pas utiliser ses propres expériences de vie pour décrire la situation de chacun.

Elle a déclaré au programme : « Je pense qu’elle devrait être applaudie pour son succès.

«Et c’est une jeune femme et les choses se sont plutôt bien passées pour elle et je ne pense pas qu’elle ait eu de difficultés particulières.

«Je ne pense pas qu’elle devrait lire à travers sa propre expérience de la vie à l’expérience des autres.

«Je présume que quand elle grandit, si Dieu nous en préserve, vous savez, elle est tombée malade ou elle a eu un handicap ou elle a eu des enfants ou les choses ne se sont pas aussi bien passées.

«Alors peut-être comprendrait-elle que certaines personnes luttent vraiment et que pour certaines personnes, 24 heures, c’est 24 heures de lutte.

« Et qu’ils ne réussissent pas autant que les autres parce que certaines personnes ont une longueur d’avance. »

Mme Thornberry a ensuite abordé les comparaisons faites entre Molly-Mae et Margaret Thatcher en disant qu’il n’y avait « aucune excuse » pour la fermeture des mines de charbon.

Le chef du parti travailliste a également rejeté l’idée que tout le monde est né égal et que si vous ne réussissiez pas bien dans la vie, cela dépendait de vos décisions individuelles.

« Quand j’en ai parlé dans le passé, j’ai été un peu critiqué, avec des gens disant, c’est facile pour vous de dire que vous n’avez pas grandi dans la pauvreté, vous n’avez pas grandi avec une grande lutte pour l’argent , donc pour vous de vous asseoir là et de dire que nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée, ce n’est pas correct.

« Nous le faisons – donc je comprends que nous avons tous des antécédents différents et que nous avons tous été élevés de différentes manières et que nous avons des situations financières différentes, mais je pense que si vous voulez assez quelque chose, vous pouvez y parvenir. »

La star a vu un contrecoup à ses commentaires qui, selon beaucoup, ont ignoré le sort des personnes en situation de pauvreté pour des raisons indépendantes de leur volonté.

La star a rompu son silence sur la controverse cette semaine et a écrit: « Quand je dis ou publie quoi que ce soit en ligne, ce n’est jamais avec malveillance ou mauvaise intention.

« J’apprécie complètement que les choses puissent affecter différentes personnes de différentes manières, mais je veux juste souligner que je n’aurais jamais l’intention de blesser ou de contrarier qui que ce soit par ce que je dis ou fais.

« Je m’excuse auprès des personnes qui ont été affectées négativement ou qui ont mal compris le sens de ce que j’ai dit dans le podcast, les intentions du podcast n’étaient jamais que de raconter mon histoire et de s’inspirer de ma propre expérience. »