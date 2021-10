ThorSwap va restaurer le commerce cross-chain sur quatre réseaux

L’alternative décentralisée cross-chain (DEX), THORSwap, revient progressivement après avoir annoncé sa relance sur quatre de ses cinq réseaux. La plate-forme a été attaquée trois mois après son lancement, la mettant ainsi complètement hors ligne.

15 résumés sur @THORChain 🧵 1. $ BTC, $ ETH, $ BNB, $ LTC, $ BCH – 5 blockchains économiques significatives sont intégrées. 2. A été exploité mais endurci et est devenu plus fort que jamais. 3. A récupéré 4 chaînes et est en train de récupérer la dernière chaîne – Ethereum. 1 / 7👇 – THORSwap ⚡ ᚱ (@THORSwap) 12 octobre 2021

Cependant, les développeurs accélèrent le rythme, rétablissant les performances de la plupart des réseaux qu’ils prenaient en charge avant l’exploit de piratage de juillet.

La relance signifie que les utilisateurs de THORSwap peuvent désormais effectuer des transactions sur les réseaux Bitcoin (BTC / USD), Bitcoin Cash (BCH / USD), Binance Smart Chain et Litecoin (LTC / USD). « Cela a été une période difficile pour THORChain au cours des derniers mois, mais les fondamentaux n’ont jamais changé », a déclaré l’équipe THORSwap lors de l’annonce de la relance.

La plateforme prévoit d’ajouter bientôt un réseau Ethereum

Le réseau prendra en charge le commerce décentralisé après la reprise de la fonctionnalité d’échange. Les développeurs à l’origine du projet ont ajouté que l’équipe est en train de rétablir son support pour Ethereum, le cinquième réseau.

THORSwap a également noté qu’il cherchait à aider le centre financier décentralisé de Cosmos et la communauté stablecoin de Terra. Il cherche également à intégrer d’autres réseaux et cryptos tels que Monero (XMR) et Dogecoin (DOGE).

THORChain a lancé ses émissions préliminaires en juillet de l’année dernière. Cependant, la plate-forme a subi trois attaques de juin à juillet de cette année, incitant les développeurs à déconnecter certains fournisseurs.

THORswap publiera plus de fonctionnalités pour votre réseau

La semaine dernière, l’échange décentralisé a levé 3,75 millions de dollars lors d’une série privée de ventes de jetons, avec IDEO CoLab Ventures en tête.

THORSwap dit qu’il travaille sérieusement à publier plus de fonctionnalités pour son réseau. Il a déjà été prévu de publier THorWiki, qui sera un Wikipédia open source pour les trophées NFT et ThorChain.

Lorsqu’il a explosé pour la première fois en juin, l’équipe n’a pas divulgué les détails de l’incident à l’époque, expliquant que le réseau a perdu environ 140 000 $ dans l’attaque. Cependant, le deuxième exploit du 16 juillet était bien pire, car environ 7,6 millions de dollars d’Ethereum ont été volés.

Après le piratage, THORChain n’a eu d’autre choix que de suspendre ses opérations. La troisième attaque a eu lieu le 23 juillet après qu’un acteur malveillant a volé pour 8 millions de dollars d’Ethereum en exploitant le routeur Ethereum du réseau. Les utilisateurs ont perdu confiance dans la plate-forme car elle a été accusée de ne pas avoir établi une sécurité solide après la première attaque.

