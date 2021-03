THQ Nordic crée le nouveau studio tchèque Ashborne Games

L’éditeur européen THQ Nordic a ouvert un tout nouveau développeur appelé Ashborne Games.

Sur le site Web de la société, le directeur du studio Petr Kolář a déclaré que cette nouvelle entreprise avait été créée en octobre dans la ville de Brno en République tchèque et emploie actuellement 38 personnes.

Ashborne se prépare actuellement à commencer à travailler sur une toute nouvelle adresse IP qui impliquera apparemment une stratégie historique et un gameplay RPG, mais la société aide également Nukklear sur son titre Early Access Comanche, qui a fait ses débuts sur Steam en mars 2020.

« Bien que nous ayons de l’expérience avec divers genres de jeux et titres gratuits sur consoles et mobiles, notre objectif actuel est de proposer des jeux complets basés sur le modèle commercial premium », a écrit Kolář.

« L’équipe a déjà commencé à jeter les bases d’une toute nouvelle propriété intellectuelle. Puisque le concept est toujours en développement, nous ne pouvons que vous donner un indice – ce sera une stratégie historique avec des éléments de RPG. »

Ce n’est que le dernier studio à venir sous l’égide de la société mère THQ Nordic Embracer. En février, la société a annoncé la dernière – et la plus importante – de sa série d’acquisitions de développement en cours; Embracer a révélé qu’il achetait Gearbox, fabricant de Borderlands, dans le cadre d’un accord d’une valeur de 1,3 milliard de dollars

