THQ Nordic fête ses 10 ans avec une vitrine de jeux

in

THQ Nordic célèbre son 10e anniversaire ce mois-ci et organise une fête pour les fans avec une vitrine des jeux à venir.

ça se passe 17 septembre, et sera diffusé en direct sur YouTube, Twitch et Steam à 12 h HP / 15 h HE / 20 h BST.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Hébergée par Geoff Keighley, la vitrine présentera six jeux à venir, dont “le retour de franchises légendaires, dont certaines pour lesquelles les fans attendent depuis des décennies pour mettre la main sur un nouvel opus”, promet THQ Nordic, ainsi que des suites à jeux bien-aimés.

Bien qu’il soit plus facile de spéculer sur la nature des suites, peut-être un nouveau jeu Kingdoms of Amalur ou Red Faction, les fans du nouvel épisode attendent depuis des décennies qu’il est plus difficile à prévoir, car “décennies” implique qu’il est antérieur à THQ Nordic lui-même, peut-être un de l’ancien THQ ou quelque chose d’entièrement hors du champ gauche. Peut-être que cela pourrait être la suite de longue date de TimeSplitters.

Tout le monde peut deviner à quelles franchises il fait référence, mais nous savons qu’il montrera de nouvelles images d’Elex 2 et des prochaines expéditions CRPG : Rome. Un preshow est également prévu pour les titres de HandyGames.