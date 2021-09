THQ Nordic taquine six nouveaux jeux révélés lors de la vitrine de demain

THQ Nordic met en avant son événement vitrine. Prévu pour demain, le 17 septembre, l’éditeur promet six nouvelles annonces de jeux, réparties entre des reprises classiques, des suites et de nouvelles adresses IP. Animé par Geoff Keighley, le spectacle débute à 12h PT, 15h HE, 20h Royaume-Uni.

Parallèlement aux révélations promises, THQ Nordic offrira un premier aperçu de l’Elex 2 récemment annoncé et une mise à jour sur Expéditions : Rome.

Vous pourrez suivre sur les chaînes Twitch et YouTube de l’éditeur.

Mais ce n’est pas tout, THQ Nordic organise également une vente Steam pour le 10e anniversaire, du 16 au 23 septembre, avec des réductions sur Desperados 3, Biomutant, Destroy All Humans, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning et plus encore.

Au cours de la même période, vous pourrez réclamer deux jeux gratuits et les conserver pour toujours : Titan Quest Anniversary Edition – un remasterisateur de l’ARPG classique, et Jagged Alliance Gold Edition – un classique de la stratégie. Pendant la vente, Desperados 3 sera également libre de jouer sur Steam.