THQ Nordic taquine six nouvelles annonces de jeux dans la vitrine hébergée par Geoff Keighley

THQ Nordic a annoncé une prochaine vitrine numérique qui comprendra pas moins de six nouvelles annonces de jeux.

La vitrine arrive pour célébrer le dixième anniversaire de la société et sera diffusée le 17 septembre à 12h PST / 20h BST / 21h CEST. L’incontournable Geoff Keighley sera là pour accueillir l’événement, bien sûr, et THQ taquine que le spectacle “vous fera voyager dans le temps et l’espace”. Hmm.

Voici ce que THQ Nordic a à dire :

« Assistez au retour de franchises légendaires, dont certaines pour lesquelles les fans attendent depuis des décennies pour mettre la main sur un nouvel opus, et vous pouvez également vous attendre à voir des suites à des jeux bien-aimés. Nous espérons que vous êtes prêts, les enfants !

En plus de ces six nouvelles annonces, THQ prévoit également de partager de nouvelles informations pour ELEX II et Expéditions : Rome, bien qu’aucun de ces titres n’ait été annoncé pour Switch. En effet, on ne sait pas encore combien – le cas échéant – des six nouvelles révélations arriveront sur la plate-forme de Nintendo, nous devrons donc rester à l’écoute.

Regarderez-vous l’émission ? Il sera diffusé sur YouTube et Twitch aux heures mentionnées ci-dessus.