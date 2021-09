Thrasio pour les petites entreprises : comment ce modèle d’acquisition incite les startups à relancer la croissance des PME

Les acquisitions de petites entreprises sont initialement financées par des capitaux propres, tandis que la dette est le principal canal pour acheter ces entreprises.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les petites entreprises du monde entier manquent intrinsèquement de moyens et de ressources pour multiplier leur croissance. Pour ces entreprises, Internet ou le canal en ligne sert de fenêtre sur l’échelle exponentielle, à condition qu’elles disposent de l’ADN technologique qui a alimenté la croissance de startups d’un milliard de dollars dans le monde. En fin de compte, de nombreuses petites marques émergentes doivent considérablement déplacer leurs activités vers les marchés du commerce électronique pour analyser les paramètres clés d’une croissance rapide. Cependant, la prise en main personnalisée et le soutien requis pour faire évoluer les petites entreprises ou les marques n’ont pas été omniprésents tant que ces entreprises ont l’adéquation produit-marché. Le modèle axé sur l’acquisition de certaines des startups populaires telles que Perch et Thrasio aux États-Unis et SellerX en Allemagne a cet élément d’omniprésence au cœur de leurs activités. En d’autres termes, les petites entreprises vendant des produits en ligne, principalement via des marchés de commerce électronique, sont acquises par de telles startups pour fournir tout ce qu’il faut pour stimuler leur croissance.

« Lorsque le capital est devenu moins cher, les gens ont réalisé qu’ils n’avaient pas besoin de constituer un pool de bénéfices pour croître rapidement. Ils peuvent simplement lever des capitaux pour acheter des entreprises et croître rapidement de manière inorganique. Le modèle de type Thrasio avait commencé avec cette thèse. C’est une nouvelle façon de créer des conglomérats. Cela peut se produire partout où il y a un parcours d’adéquation produit-marché », a déclaré à Financial Express Online Abhishek Goyal, co-fondateur de la société de recherche Tracxn. Tracxn s’apparente à Crunchbase pour les données sur les startups et les entreprises privées.

Les petites entreprises ou les marques sont acquises en totalité ou avec une participation majoritaire par des startups comme GlobalBees, Evenflow, Mensa Brands, Powerhouse91, 10club, et plus en Inde pour fournir le soutien requis. « Nous prenons entre 51 % et 100 % du capital de l’entreprise pour gérer ses opérations de bout en bout telles que le développement de produits, l’administration, les ressources humaines, la logistique, la chaîne d’approvisionnement, la stratégie de marque, etc. » Damandeep Singh Soni, directeur commercial , a déclaré GlobalBees à Financial Express Online. GlobalBees a été lancé par Nitin Agarwal, anciennement chez Edelweiss Financial, et le fondateur de FirstCry, Supam Maheshwari. La startup avait levé en juillet de cette année 150 millions de dollars en financement de série A. GlobalBees cherche à acquérir de petites entreprises dans les domaines de la maison et de la cuisine, des soins personnels, de l’alimentation, du sport et d’autres catégories avec un chiffre d’affaires de 1 à 20 millions de dollars.

Surtout, alors que les entités de commerce électronique ont des milliers de vendeurs de MPME sur leurs marchés, il n’est pas facile de se concentrer sur chaque vendeur pour les aider à évoluer plus rapidement. En fait, seule une poignée de vendeurs représentent la majorité des ventes du commerce électronique. Le support personnalisé à chaque vendeur n’est pas fluide. «Ils (les portails de commerce électronique) sont phénoménaux pour créer une technologie à laquelle vous avez accès en tant que vendeur, mais ce n’est pas pour tout le monde. Cela n’enlève rien aux PME pour évoluer sur les portails de commerce électronique. Considérant que nous avons une équipe dédiée axée sur ces entreprises. Nous n’offrons pas de support en échange de frais. Nous les achetons et les adaptons », a déclaré à Financial Express Online Utsav Agarwal, co-fondateur d’Evenflow. L’ancien dirigeant d’Uber a déclaré que la société examinait les premiers vendeurs numériques avec Rs 50 lakh à Rs 8 crore en GMV annuel, leurs critiques, leur classement, leurs notes, les produits qu’ils vendent et plus encore avant de les choisir pour l’acquisition.

BabyPro, un enfant de quatre ans basé à Kolkata, qui vend des kits de sécurité pour l’épreuve des bébés, a récemment été acquis par Evenflow. Selon son fondateur, la marque est désormais mieux dotée en moyens de croissance. « L’échelle à laquelle le support est offert via des plateformes comme Evenflow a été très importante pour une marque émergente comme nous. Je crois qu’il est toujours nécessaire de trouver les bons partenaires pour votre entreprise qui peuvent vous aider à co-créer le chemin de la croissance. Nous avons pu réaliser le potentiel que nous avions grâce à Evenflow qui est équipé du bon type de personnes, de ressources et, surtout, de la direction nécessaire pour faire avancer la marque. Je n’aurais pas pu explorer cela seule », a déclaré Rachita Agarwal, fondatrice de BabyPro, à Financial Express Online.

La tarification ou l’attribution d’une évaluation aux petites entreprises pour l’acquisition dans un tel modèle, qui n’a pas de précédent indien, est fonction de l’offre et de la demande, tout comme les acquisitions dans d’autres modèles. « Le multiple peut aller jusqu’à 4-5x s’il y a de la demande. L’évaluation est fonction de la demande du marché et dépend de l’avenir et de la capacité de l’entreprise à évoluer et pas seulement des progrès actuels », a déclaré à Financial Express Online le fondateur d’une autre startup, qui a récemment levé des fonds, dans le segment. La startup cherche à acquérir de petites entreprises dans le segment du style de vie, a ajouté le fondateur.

Les acquisitions de petites entreprises sont initialement financées par des capitaux propres, tandis que la dette est le principal canal pour acheter ces entreprises. Utsav a expliqué que la dette doit être remboursée dans la période de trois ans pour l’augmenter. « Si une acquisition prend plus de trois ans pour être en mesure de rembourser la dette, alors l’achat n’est pas bon pour nous. Comme vous êtes capable de construire un portefeuille et de faire vos preuves en faisant évoluer ces marques, vous êtes en mesure de lever plus de dettes. »

Cependant, contrairement à la loi sur le pouvoir en matière de capital-risque ou de financement de démarrage, dans laquelle seules quelques entreprises sont en mesure d’obtenir une valeur exponentielle supérieure à toutes les autres dans le portefeuille d’un fonds donné, presque toutes les petites entreprises acquises dans ledit modèle devraient livrer. Par exemple, sur disons 50 investissements en capital-risque, 40 devraient échouer tandis que cinq devraient rendre le montant principal et les cinq autres devraient devenir des superstars avec des retours qui couvriraient la perte des investissements dans 40 startups. En revanche, seuls cinq pourraient potentiellement être des échecs dans le modèle de type Thrasio, tandis que les 40 autres devraient être en mesure de rembourser la dette, et les cinq autres devraient être de très bons élèves.

« Le pourcentage de croissance que nous apportons pour la marque que nous acquérons est la façon dont nous mesurons notre croissance. Par exemple, pour une marque qui a connu une croissance de 100 % en un an, nous mesurerions si au cours des 12 prochains mois, elle connaîtra une croissance de 300 % ou non. Nous voyons des entreprises qui vendent de manière rentable », a ajouté Soni.

Cependant, le défi probable du modèle est que l’Inde ou l’écosystème n’ont pas encore appris à faire des acquisitions réussies. « Il y a un risque d’exécution ici. Aux États-Unis, lorsque Google a commencé à acheter des entreprises, il y avait beaucoup de précédents, car des entreprises comme CISCO et Salesforce avaient acquis des entreprises et sont devenues importantes, contrairement à l’Inde où il n’y a pas eu beaucoup de réussites autour de l’acquisition. C’est un défi au niveau des pays », a déclaré Goyal.

