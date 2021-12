Three Arrows mène une ronde de 4,3 millions de dollars pour le projet Solice du métaverse basé sur Solana

Solice, un jeu PC multiplateforme et de réalité virtuelle (VR) construit dans le moule de Decentraland et The Sandbox, a annoncé l’augmentation jeudi. Le cycle a été mené par Three Arrows Capital de Zhu Su, avec la participation d’Alameda Research, Jump Capital, Genblock Capital, Kucoin Labs, Solar Eco Fund, CMS Holdings, Rarestone Capital et d’autres.

Share