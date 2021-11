Three Days Grace annonce la tournée américaine du printemps 2022

PROLONGATION DE TROIS JOURS a annoncé plus d’une douzaine de dates aux États-Unis pour avril et mai 2022, y compris un certain nombre de concerts et d’émissions de radio en tête d’affiche en tant qu’acte de soutien pour GODSMACK. Les billets seront mis en vente ce jeudi 18 novembre à 10h heure locale.

PROLONGATION DE TROIS JOURS des dates de tournée:

19 avril – Huntsville, AL – Mars Music Hall



21 avril – St. Augustine, FL – L’amphithéâtre St. Augustine &



22 avril – Tampa, Floride – Amalie Arena (98ROCKFEST) *



23 avril – Orlando, Floride – Tinker Field (Anniversaire du Jour de la Terre de WJRR) *



25 avril – Norfolk, Virginie – Le NorVa ^



26 avril – Charleston, SC – Charleston Music Hall ^



28 avril – Newark, NJ – Prudential Center (Rock The Rock Fest de la WDHA) *



29 avril – Harrisburg, PA – Maison de la musique, des arts et de la culture ^



30 avril – Worcester, MA – Centre DCU (WAAF Big GIG) *



02 mai – Cincinnati, OH – Bogart’s ^



03 mai – Fort Wayne, IN – Clyde Theatre ^



04 mai – Madison, WI – Le Sylvee ^



06 mai – Milwaukee, WI – Forum Fiserv (Hog Fest) *



07 mai – Minneapolis, MN – Target Center (93X Twin City Takeover) *

* Émission de radio; justificatif GODSMACK



& Émission à la une ; soutien de BLACK VEIL BRIDES, IMMOBILE EN BLANC et ICE NEUF TUES



^ Émission de titre ; soutien de LILIT TSAR

PROLONGATION DE TROIS JOURSla sortie la plus récente de était une reprise de Gotye‘s « Somebody that I used to know », sorti en juillet 2020. Le clip officiel de PROLONGATION DE TROIS JOURSLa version de la piste a été réalisée par Mike Filsinger.

En 2019, PROLONGATION DE TROIS JOURS a prolongé son record pour le plus grand nombre de n ° 1 dans l’histoire de 38 ans de Panneau d’affichagele tableau de diffusion de Mainstream Rock Songs, avec « Droit Gauche Mauvais » son 15e single n ° 1 sur le décompte.

« Droit Gauche Mauvais » est présenté sur « Outsider », PROLONGATION DE TROIS JOURSle sixième album complet de et le cinquième LP consécutif dans le Top 40 du Billboard Top 200.

PROLONGATION DE TROIS JOURSles autres singles n ° 1 incluent « La misère aime ma compagnie », « Contours de craie », « Le monde si froid », « Jamais trop tard », « Juste comme toi », « Animal », « La douleur », « Accueil » et « Infrarouge ».

