rockeurs canadiens PROLONGATION DE TROIS JOURS sortira son septième album studio, « Explosions », le 6 mai via Enregistrements RCA. L’officiel Jon Vulpin-réalisé le clip du premier single du LP, « La soi-disant vie », peut être vu ci-dessous. La chanson est la première nouvelle musique originale de PROLONGATION DE TROIS JOURS depuis le Prix ​​Juno-nommé « Outsider » album est sorti en 2018.

PROLONGATION DE TROIS JOURS chanteur Matt Walst déclare : « En ces temps fous et divisés, tout le monde a besoin de quelque chose pour se détendre. »

Vulpin ajoute : « Je voulais faire cette vidéo vraiment brute et dépouillé. Quelque chose de haute énergie avec des angles extrêmes et des mouvements rapides. Je viens juste d’entrer et d’enregistrer. Je ne voulais pas opter pour un look propre et super poli, alors Justin Jones, mon DP, a suggéré ces lentilles japonaises relogées des années 1960 pour une sensation plus granuleuse et plus contrastée. Cela, avec différentes distorsions d’objectif et accessoires, n’a fait qu’ajouter à la diversité des prises de vue. »

PROLONGATION DE TROIS JOURS bassiste Brad Walst Raconté Jave Patterson de Avis sur Two Doods À propos « La soi-disant vie » (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « C’est un peu différent. C’est une chanson assez heavy et vraiment pleine d’émotions et de frustrations de la vie quotidienne. C’était en fait la première chanson que nous avons écrite sur cet album, remontant presque avant la pandémie. Nous avons commencé à jammer, en fait, à côté Daniel‘s [Sanderson, drums] piscine et il s’est avéré vraiment en colère. [Laughs] Je pense que c’est un bon air. Je pense que les fans vont s’identifier à ça. Et ça va être amusant en live, je le sais. »

Demandé combien de PROLONGATION DE TROIS JOURSle prochain album de , qui est provisoirement attendu pour le printemps 2022, a été inspiré par la pandémie, Brad a déclaré: « Nous n’avons pas vraiment dirigé les chansons vers là-bas, mais nous sommes un groupe assez honnête et nous aimons écrire sur nos vraies émotions et ce que nous traversons. Alors, naturellement, être coincé à la maison et coincé sur Zoom les uns avec les autres, il en est sorti des chansons assez émouvantes. Nous avons écrit la première moitié du disque à distance. Nous l’avons enregistré à distance, ce que nous n’avions jamais fait. Et puis nous nous sommes remis ensemble il y a quelques mois et avons fait le reste. Mais c’était intéressant, mec, et certainement une ambiance différente. Et je pense que de superbes chansons en sont sorties. »

Plus tôt dans le mois, PROLONGATION DE TROIS JOURS a annoncé plus d’une douzaine de dates aux États-Unis pour avril et mai 2022, y compris un certain nombre de concerts et d’émissions de radio en tête d’affiche en tant qu’acte de soutien pour GODSMACK.

PROLONGATION DE TROIS JOURSla sortie la plus récente de était une reprise de Gotye‘s « Somebody that I used to know », qui est sorti en juillet 2020. Le clip officiel de PROLONGATION DE TROIS JOURSla version de la piste a été réalisée par Mike Filsinger.

En 2019, PROLONGATION DE TROIS JOURS a prolongé son record pour le plus grand nombre de n ° 1 dans l’histoire de 38 ans de Panneau d’affichagele tableau de diffusion de Mainstream Rock Songs, avec « Droit Gauche Faux » son 15e single n ° 1 sur le décompte.

« Droit Gauche Faux » est présenté sur « Outsider », PROLONGATION DE TROIS JOURSle sixième album complet de et le cinquième LP consécutif dans le Top 40 du Billboard Top 200.

PROLONGATION DE TROIS JOURSles autres singles n ° 1 incluent « La misère aime ma compagnie », « Contours de craie », « Le monde si froid », « Jamais trop tard », « Juste comme toi », « Animal », « La douleur », « Accueil » et « Infrarouge ».



