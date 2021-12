Three Days Grace Singer dit que son groupe ne choisit pas de camp politique, admet qu’il est « un grand fan » de Kid Rock

Dans une nouvelle interview avec « Le spectacle de Scotty Mars », PROLONGATION DE TROIS JOURS chanteuse Matt Walst a pesé sur la querelle en ligne entre les autres rockeurs canadiens Danko Jones et CAMION MONSTRE leader Jon Harvey. Danko a été très critique envers Jonla contribution de Kid Rockle nouveau single de, « Ne me dis pas comment vivre », dans lequel Enfant – dont le vrai nom est Robert « Bob » Ritchie – des coups de gueule contre la culture « éveillée » et les médias grand public à un moment où « chaque opinion a un millénaire offensé ».

Parler de savoir si lui et ses compagnons de groupe ont déjà exprimé publiquement leurs opinions politiques afin d’influencer leurs fans dans un sens ou dans l’autre. Mat a déclaré: « J’ai l’impression que c’est devenu une chose maintenant, où vous êtes à gauche ou à droite. Nous avons tendance à rester au milieu et à écouter tout le monde. J’ai l’impression que tout le monde choisit son camp. Mec, on s’en fiche. Si vous croyez ceci, c’est votre truc. Ouais, nous n’entrons pas là-dedans. «

Walst a poursuivi en disant que même s’il n’avait pas encore entendu Kid Rock‘s « Ne me dis pas comment vivre » au moment de l’interview, il était un admirateur de sa musique et de son style de performance.

« Kid Rock, il a cette râpe, cool — c’est presque une vieille râpe de type sudiste », a-t-il déclaré. « Je suis un grand fan. En fait, je dois traîner avec Bob parfois. Je l’ai vu piloter un hélicoptère vers Tchad Kroeger, le chanteur de NICKELBACKdans la cour et atterrir dans la cour, puis monter au studio. Et il a commencé à écouter des chansons sur lesquelles nous travaillions [my pre-THREE DAYS GRACE band] MES JOURS LES PLUS SOMBRES des trucs. Et puis il a joué du Commodore à Vancouver et nous avons pu sortir et faire la fête avec lui avant, puis regarder son émission. C’était très amusant. Et il vole. Donc, il pilotait en fait la chose – avec quelqu’un d’autre avec lui. Je me souviens qu’il venait d’atterrir dans la cour. ‘Oh, Bob‘est ici.' »

PROLONGATION DE TROIS JOURS sortira son septième album studio, « Explosions », le 6 mai via Enregistrements RCA. L’officiel Jon Vulpin-réalisé le clip du premier single du LP, « La soi-disant vie », a été publié le mois dernier. La chanson est la première nouvelle musique originale de PROLONGATION DE TROIS JOURS depuis le Prix ​​Juno-nommé « Outsider » album est sorti en 2018.

PROLONGATION DE TROIS JOURS a récemment annoncé plus d’une douzaine de dates aux États-Unis pour avril et mai 2022, y compris un certain nombre de concerts et d’émissions de radio en tête d’affiche en tant qu’acte de soutien pour GODSMACK.

En 2019, PROLONGATION DE TROIS JOURS a prolongé son record pour le plus grand nombre de n ° 1 dans l’histoire de 38 ans de Panneau d’affichagele tableau de diffusion de Mainstream Rock Songs, avec « Droit Gauche Faux » son 15e single n ° 1 sur le décompte.

« Droit Gauche Faux » est présenté sur « Outsider », PROLONGATION DE TROIS JOURSle sixième album complet de et le cinquième LP consécutif dans le Top 40 du Billboard Top 200.

PROLONGATION DE TROIS JOURSles autres singles n ° 1 incluent « La misère aime ma compagnie », « Contours de craie », « Le monde si froid », « Jamais trop tard », « Juste comme toi », « Animal », « La douleur », « Accueil » et « Infrarouge ».



