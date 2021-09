Three ramène désormais les frais d’itinérance – voici ce que vous devez savoir

in

Three réintroduit les frais d’itinérance lorsque vous voyagez dans le monde, vous devrez donc payer des frais quotidiens pour pouvoir utiliser votre allocation dans d’autres pays.

Les pays de l’Union européenne, qui étaient auparavant gratuits pour tous les clients, exigeront désormais des frais de 2 £ par jour pour pouvoir utiliser vos propres données, minutes et SMS.

Ceux qui voyagent vers d’autres territoires Go Roam précédents – tels que les États-Unis et Hong Kong – seront facturés 5 £ par jour. Cela n’aura pas d’impact immédiat sur tous les clients, mais il sera introduit pour certains le 23 mai 2022.

Cela n’affectera pas non plus les clients qui ont signé un contrat avant le 1er octobre 2021, vous serez donc exempté si vous souscrivez à une nouvelle offre ou renouvelez votre contrat actuel avant cette date limite.

Un porte-parole de Three a déclaré : « La nouvelle redevance garantit que les clients sont clairs sur ce qu’ils paieront lorsqu’ils utiliseront leur téléphone dans un autre pays et que seuls ceux qui se déplacent paieront pour le service. Cela garantira également que nous pouvons continuer à investir dans notre réseau britannique. . “

Trois fixeront également un plafond quotidien à 45 £, de sorte que vous ne pourrez pas dépenser trop rapidement, et le transporteur vous enverra des SMS pour vous rappeler votre solde.

Analyse : L’argument de vente unique de Three est en difficulté

Three a également été le premier choix pour ceux qui veulent des avantages d’itinérance, et ce nouveau changement rend les offres de l’entreprise un peu moins attrayantes qu’elles ne l’étaient par le passé.

Three a introduit Go Roam en 2013 et est devenu le premier réseau à permettre aux clients d’utiliser librement leurs quotas dans les pays de l’Union européenne. Il avait une longueur d’avance, mais ce nouveau changement lui a fait perdre l’un de ses arguments de vente uniques.

L’avantage de pouvoir utiliser votre téléphone dans des pays comme les États-Unis sans se soucier des frais d’itinérance était une aubaine majeure pour ceux sur Three.

Malheureusement, il semble que Three ne soit pas le seul à mettre fin à cette politique attrayante : de nombreux autres réseaux britanniques réintroduisent des frais d’itinérance dans l’UE, c’est donc une affaire similaire pour la plupart de vos choix en ce moment. Beaucoup d’entre eux n’avaient pas l’avantage de l’itinérance gratuite aux États-Unis, donc cela semble être un changement particulièrement important pour ceux sur Three.