Thrice annonce une tournée américaine à l’automne 2021

Après un an sans musique live, le groupe de rock californien TROIS FOIS est de retour et prend la route cet automne. Le trek débutera le 24 septembre à Houston, au Texas, et visitera des villes à travers les États-Unis avec des invités spéciaux TOUCHÉ AMORÉ, JIM WARD (apparaissant aux dates du Texas uniquement), et FAMILLE D’AUTO-DÉFENSE. Membres de Alliance pouvez acheter des billets en prévente maintenant. Les billets généraux seront mis en vente le jeudi 24 juin à 12h heure locale.

“Le sens de la communauté et l’euphorie pure de la musique live sont quelque chose qui nous a beaucoup manqué au cours de la dernière année et demie, nous sommes donc plus que ravis de reprendre la route et de rejouer des spectacles”, a déclaré TROIS FOIS le batteur Riley Breckenridge. “Partager la scène avec deux groupes incroyables dans TOUCHÉ AMORÉ et FAMILLE D’AUTO-DÉFENSE est un honneur et un plaisir, et avoir l’opportunité d’aider à combler le vide que nous avons tous ressenti récemment est quelque chose dont nous sommes vraiment reconnaissants.”

Des dates de tournée:

24 septembre – Houston, Texas – Entrepôt*



25 septembre – Dallas, TX – Gas Monkey*



26 septembre – Austin, Texas – Emos*



28 septembre – Atlanta, GA – Mascarade – Le paradis



29 septembre – Nashville, TN – Conserverie



01 octobre – Orlando, Floride – Hard Rock Live



02 octobre – Saint-Pétersbourg, Floride – Jannus Live!



04 octobre – Charlotte, Caroline du Nord – Le Fillmore



05 octobre – Norfolk, Virginie – Le NorVa



07 oct. – New York, NY – Terminal 5



08 oct. -Baltimore, MD – Scène sonore



09 octobre – Philadelphie, PA – The Fillmore



10 octobre – Boston, MA – House of Blues



12 octobre – Buffalo, NY – Town Ballroom



13 octobre – Columbus, OH – Newport Music Hall



15 octobre – Détroit, MI – Saint Andrews Hall



16 octobre – Cincinnati, OH – Bogarts



17 octobre – Chicago, Illinois – Concord



18 oct. – Sauget, IL – Pops



20 octobre – Denver, CO – Ogden



21 octobre – Salt Lake City, UT – Union



23 octobre – Portland, OR – Roseland



24 octobre – Seattle, WA – Showbox SoDo



26 octobre – Berkley, Californie – UC Theatre



27 octobre – San Diego, Californie – Observatory North Park



28 octobre – Phoenix, AZ – Chapiteau



29 octobre – Los Angeles, Californie – Hollywood Palladium



30 octobre – Anaheim, Californie – House of Blues

Formé en 1998, TROIS FOIS est largement considéré comme l’un des groupes de rock les plus innovants de sa génération. Avec le leader Dustin Kensrue, guitariste Teppei Teranishi, bassiste Eddie Breckenridge et Breckenridge, le quatuor basé à Orange County a fait ses débuts avec l’album 2000 “Crise d’identité”. Avec les versions ultérieures, y compris l’évasion de 2003 “L’artiste dans l’ambulance” et un duo de LP concept (2007-2008 “L’indice d’alchimie”), TROIS FOIS a pris une pause de plusieurs années à partir de 2012. Arrivé en mai 2016, “Être partout, c’est être nulle part” S’est révélé être TROIS FOISle travail le plus politiquement mais le plus vulnérable à ce jour. En 2018, le groupe a enchaîné avec son album le plus expansif sur le plan sonore à ce jour dans ses 20 ans d’histoire, “Paumes”. Co-produit par TROIS FOIS et Eric Palmquist et mélangé par Jean Congleton, “Paumes” englobe tout, du post-hardcore chargé viscéralement à la ballade au piano.

Crédit photo: Dan Monick

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).