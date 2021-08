Thrice sort un nouveau single “Robot Soft Exorcism”

Groupe de rock californien TROIS FOIS a partagé son nouveau single “Robot Soft Exorcism” du prochain album du groupe “Horizons/Est”. La chanson grandit et attire les auditeurs avec un rythme robotique unique qui semble presque respirer, créant un rythme vivant.

Le titre du morceau peut sembler familier à ceux qui connaissent David Sombre. L’auteur et enseignant américain a inventé le terme dans un fil Twitter, explorant une métaphore pour tenter de nous aider à faire la distinction entre les systèmes nocifs et destructeurs et ceux qui les habitent et en bénéficient. TROIS FOISle chanteur et parolier Dustin Kensrue capte l’image et lui insuffle vie tout au long du nouveau morceau. Il y a des mois Kensrue et Sombre a longuement parlé du sujet, ainsi que d’autres sujets, sur Kensruepodcast de.

“Horizons/Est” est disponible en pré-commande maintenant et sortira le 17 septembre numériquement et le 8 octobre physiquement via Dossiers épitaphes. L’album illustre l’art en tant qu’œuvre de reconnaissance – la tâche humaine de se percevoir au milieu des détails, des catastrophes et des bénédictions comme un phénomène relationnel implacable parmi d’autres. Dans ce, “Horizons/Est” est le rare album de rock sur lequel l’interdépendance est un thème, peignant un paysage aventureux et luxuriant mélangé par Scott Evans que le groupe a produit et enregistré à sa propre Nouveau studio d’herbe.

Avec le nouvel album, TROIS FOIS aborde, avec candeur et courage, les arrangements fragiles et maladroits qui passent pour de la civilisation, tout en nous invitant à habiter plus consciemment notre propre vie. Sans renoncer à l’énergie et au hard edge de leurs précédents albums, ils nous livrent une œuvre profondément méditative, qui sert d’appel musical à l’attention quotidienne.

Une partie de l’écriture a même commencé par des défis ouverts que le groupe s’est imposés, comme construire une chanson en utilisant les accords quartaux qu’ils ont trouvés dans une grande partie du jazz qu’ils aimaient, ou prendre la séquence de Fibonacci et la transformer en riff de guitare.

“Horizons/Est” liste des pistes :

01. La couleur du ciel



02. Charognards



03. Enterré au soleil



04. Aurores boréales



05. L’été met le feu à la pluie



06. Nature morte



07. Le rêveur



08. Robot Exorcisme Doux



09. Vin de pissenlit



dix. Unitif/Est

Formé en 1998, le quatuor d’Orange County est largement considéré comme l’un des groupes de rock les plus innovants de sa génération.

TROIS FOIS présente le leader Dustin Kensrue, guitariste Teppei Teranishi, bassiste Eddie Breckenridge et batteur Riley Breckenridge.

TROIS FOIS sera en tournée cet automne avec des invités spéciaux TOUCHÉ AMORÉ, JIM WARD (apparaissant à certaines dates seulement) et FAMILLE D’AUTO-DÉFENSE.

Crédit photo: Matt Vogel



