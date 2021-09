Thriller de Keira Knightley « Secrets officiels » — .

Ces derniers mois, la décision du président Biden de retirer les forces américaines d’Afghanistan a mis fin sans cérémonie à 20 ans de guerre dans un pays qui abritait les terroristes qui ont attaqué les États-Unis le 11 septembre. Cette décision a forcé un nouveau compte avec l’invasion de l’Afghanistan dirigée par les États-Unis. Une invasion qui, tout le monde s’en souvient sans doute, a été suivie peu de temps après par une invasion de l’Irak qui a renversé Saddam Hussein – mais qui s’est déroulée dans des circonstances bien différentes et plus sombres. Sur une note connexe, parmi les nouveaux films sur Netflix ce mois-ci, il y a un thriller d’espionnage de 2019 qui revisite une partie de cette histoire. Celui qui a pris une importance accrue dans les années qui ont suivi les événements ici.

Nouveaux films sur Netflix — Secrets officiels, maintenant en streaming

Ce nouveau titre Netflix est Official Secrets, avec Keira Knightley. Et il dramatise l’histoire de la dénonciatrice du renseignement britannique Katharine Gun. Elle a divulgué un mémo top secret de la NSA en 2003, ce qu’elle a pu faire à la suite d’un accord conjoint de partage de renseignements entre la Grande-Bretagne et les États-Unis.

Ce mémo, entre autres, dénonçait une opération d’espionnage américano-britannique. Essentiellement, le mémo incluait les détails d’un plan secret visant à mettre sur écoute les bureaux des Nations Unies de six nations « d’État swing ». Ces nations étaient cruciales pour un vote de l’ONU approuvant l’invasion de l’Irak en 2003.

Cette histoire a également été racontée dans d’autres formats, comme lors d’un épisode du fantastique podcast True Spies. Dans cet épisode, avec l’actrice Hayley Atwell comme hôte, Gun parle en fait des événements décrits dans le film. Faire de l’épisode un bon complément au streaming du film sur Netflix.

“Si vous regardez la trajectoire de tous les gouvernements, l’avenir semble beaucoup plus draconien qu’il ne l’est même aujourd’hui”, a déclaré Gun au Chicago Tribune lors de la presse du film en 2019. “C’est inquiétant, le fait que vous puissiez arriver au point où vous ne pouvez même plus dire la vérité. Il est vital de s’exprimer dans une démocratie. Sinon, nous vivons dans des dictatures.

D’autres films à découvrir

En parlant de films sur des événements d’actualité, parmi les autres nouveaux films sur Netflix en ce moment dans le même sens, il y a un film qui vient d’être classé n ° 1 sur Netflix.

Britney vs Spears est le produit du travail de la cinéaste Erin Lee Carr (la fille du regretté journaliste du New York Times David Carr) et de la journaliste Jenny Eliscu. Et cela s’ajoute au nombre croissant de films et d’émissions télévisées retraçant la bataille du chanteur avec une tutelle controversée. « Le monde connaît Britney Spears : interprète, artiste, icône », lit-on dans le synopsis de Netflix. «Mais au cours des dernières années, son nom a été publiquement lié à un autre terme plus mystérieux – la tutelle.

« Britney vs Spears raconte l’histoire explosive de la vie de Britney et de sa quête publique et privée de liberté. Mettant en vedette des années de travail d’enquête, des interviews exclusives et de nouveaux documents, ce long métrage de Netflix brosse un portrait détaillé de la trajectoire de la pop star de la fille d’à côté à une femme piégée par la célébrité et la famille et son propre statut juridique… Des SMS et un message vocal ainsi que de nouvelles interviews avec des acteurs clés montrent clairement ce que Britney elle-même a attesté.

À savoir, que « toute l’histoire n’a pas encore été racontée ».