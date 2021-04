Thriller d’espionnage Twisty de Zhang Yimou ⋆ .

Le Los Angeles Times s’est engagé à passer en revue les nouvelles sorties de films en salles pendant la pandémie COVID-19. Étant donné que le cinéma comporte des risques inhérents pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les responsables locaux de la santé. Nous continuerons de noter les différentes façons dont les lecteurs peuvent voir chaque nouveau film, y compris les ciné-parcs du Southland et les options de VOD / streaming lorsqu’elles sont disponibles.

Avec «Cliff Walkers», le célèbre cinéaste chinois Zhang Yimou («Ju Dou», «Raise the Red Lantern», «Hero») se tourne vers le genre espion. Le résultat est sinueux et tendu, laid et magnifique. Les téléspectateurs obtiendront à peu près ce à quoi ils s’attendent, pour le pire et pour le meilleur.

Deux couples chinois formés à l’espionnage russe (Zhang Yi, Qin Hailu, Liu Haocun, Zhu Yawen) parachutent dans l’état fantoche du Mandchoukouo pendant l’occupation japonaise des années 1930 et 1940. Leur mission sera révélée plus tard, mais cet objectif est secondaire par rapport à leur lutte pour rester inconnue avec des collaborateurs et des agents doubles et triples apparemment à chaque coin de rue. Les bons espions se sont séparés en deux équipes (séparant les couples) et sont constamment confrontés à la possibilité d’une trahison alors qu’ils glissent et se faufilent vers leur objectif. Les scènes se déroulent comme des mains de poker à enjeux élevés. Comme une équipe est sans le savoir entourée d’agents doubles, l’autre se cache, la plupart du temps à la vue de tous. Les espions – et leurs chasseurs – ne peuvent faire confiance à personne.

Il y a quelques cases obligatoires cochées. Il y a les représentations de collaborateurs avec les Japonais comme une racaille inhumaine et une glorification du Parti communiste (versions russe et chinoise). Et par genre, il y a la danse mortelle de la détection et des doubles croisements. Cependant, il existe également un étalonnage minutieux de la palette de couleurs et une cinématographie riche et texturée. Non pas que ce soit sans précédent pour les films d’espionnage; Roger Deakins a été nominé aux Oscars pour avoir filmé l’entrée de Bond «Skyfall», et Rob Hardy aurait dû être nominé pour «Mission: Impossible – Fallout».

Mais Zhang (avec le directeur de la photographie Zhao Xiaoding et le concepteur de production Lin Mu) apporte une empreinte visuelle distincte au film, en particulier lors de séquences dans les bois enneigés et avec une utilisation experte des prises de vue aériennes. Plutôt que la chaleur luxuriante et les teintes brillantes qui caractérisaient certaines de ses œuvres précédentes, il entoure ici la froide paranoïa qui gronde dans le dos du film avec des blancs et des gris austères. La plupart des personnages – presque tous les agents d’un côté ou de l’autre – sont recouverts de nuances allant de l’ardoise au noir de l’âme du collaborateur.

Les performances sont fortes, en particulier de Yu Hewei en tant qu’officier de haut rang dans le groupe de travail de contre-espionnage chassant les espions; Zhang Yi comme un agent déterminé; et Liu Haocun, dont l’apparence juvénile masque une volonté et une intelligence puissantes. Chaque membre de l’équipe joue un rôle clé dans le programme, et chacun doit creuser profondément pour la résilience et l’ingéniosité.

L’histoire bouge nettement, mais avec tous les rebondissements et le manque de présentations aux principaux acteurs, ce n’est pas facile à suivre au début. Les combats et poursuites sont gérés de manière experte (le «directeur de l’action» est Jung Doo); ils sont dynamiques mais crédibles et ont un impact émotionnel. On peut pardonner des éléments qui vous gratter la tête, comme pourquoi les rues sont commodément vides pour les poursuites en voiture lorsque des moments de torture brutale se produisent si efficacement.

«Cliff Walkers» tire vraisemblablement son titre du chemin dangereux que les héros doivent emprunter, et le film de Zhang réussit à générer une tension de haut niveau.

‘Cliff Walkers’

En mandarin avec sous-titres anglais

Non classé

Temps d’exécution: 2 heures, 5 minutes

En jouant: Commence le 30 avril en version générale où les cinémas sont ouverts

