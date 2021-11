Thrilling Crime Show prend d’assaut le Top 10 de Netflix

Une série colombienne de telenovela centrée sur le crime, préférée des fans, épate les téléspectateurs de Netflix. La reine du flux, également connue sous le nom de La Reina del Flow, est revenue sur la plate-forme de streaming avec sa deuxième saison le mercredi 17 novembre, prenant presque immédiatement d’assaut le Top 10 des charts de streaming de Netflix.

Situé à Medellin, en Colombie, The Queen of Flow suit Yeimy Montoya, un auteur-compositeur qui a été injustement emprisonné à seulement 17 ans pour trafic de drogue peu de temps après le meurtre de ses parents après avoir refusé de verser des pots-de-vin à un puissant narcotrafiquant. Plus d’une décennie plus tard, Yeimy sort de prison et se lance dans une mission de justice et de vengeance contre les hommes qui ont causé sa chute et tué sa famille. La série est réalisée par Rodrigo Lalinde et Liliana Bocanegra et met en vedette Carolina Ramírez, Andrés Sandoval et Carlos Torres.

Étant donné que The Queen of Flow est devenu l’une des émissions les plus réussies de la télévision colombienne depuis sa première en 2018, selon The Cinemaholic, il n’est pas surprenant que l’arrivée de la saison 2 sur la plate-forme américaine de Netflix ait rencontré un grand succès. Le nouveau lot d’épisodes a contribué à propulser The Queen of Flow dans le Top 10 des titres les plus populaires sur la plate-forme, l’émission se classant actuellement au 4e rang parmi toutes les séries derrière Hellbound, Tiger King et Cowboy Bebop. Parmi tous les titres sur Netflix US, The Queen of Flow se classe n°5.

Cependant, le spectacle connaît du succès dans plus d’endroits qu’aux États-Unis. Les données de FlixPatrol montrent qu’au mardi 23 novembre, The Queen of Flow se classe au 5e rang des séries télévisées dans le monde sur Netflix. Il vient juste derrière des titres tels que Squid Game, Cowboy Bebop, Arcane et Hellbound. Bien qu’elle n’ait pas atteint depuis la première place aux États-Unis, la série occupe la première place parmi les émissions de la plate-forme de streaming de Netflix en Argentine, en Colombie, au Portugal et en Espagne, entre autres. Netflix n’a publié aucune donnée d’audience pour The Queen of Flow pour le moment.

Alors que les fans se connectent à la saison 2, beaucoup croisent déjà les doigts pour une troisième saison. Malheureusement, malgré la popularité de la série, une troisième saison n’a pas encore été éclairée et Ramírez a récemment suggéré que la saison 3 n’était pas dans les cartes car il n’y avait rien de plus à raconter dans l’histoire de Yeimy. Si une troisième saison était lancée, elle serait probablement diffusée en 2023. En attendant, les fans peuvent rattraper leur retard sur les deux premières saisons de La reine du flux sur Netflix. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour les dernières mises à jour !