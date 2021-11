Thriston Lawrence remporte un Joburg Open réduit à 36 trous par covid-19

le sud-africain Laurent Laurent est devenu le premier vainqueur de l’ère de Tour du monde DP, nouvelle dénomination de Circuit Européen de Golf, en s’imposant au Ouvert de Joburg, au club Randpark de Johannesburg, dans un tournoi où seulement 36 trous ont été joués, alors que les deux derniers jours ont été suspendus ce samedi avant l’apparition de la nouvelle variante sud-africaine du coronavirus et qui a poussé hier l’Union européenne à annuler le vols avec sept pays africains, dont l’Afrique du Sud.

Hier, la nouvelle variante baptisée omicron, a contraint le circuit à annoncer que le tournoi allait être réduit à 54 trous (trois jours), ainsi que la modification des deux autres tournois qui doivent se jouer en Afrique du Sud dans les semaines à venir. , avec l’annulation de l’Alfred Dunhill. Ce samedi, où se sont achevés les matchs qui ne se sont pas terminés hier par manque de lumière, ainsi qu’un nouvel arrêt dû aux conditions météorologiques, l’Open de Johannesburg a été clôturé pour préserver la santé des joueurs, des travailleurs et du public.

Avec cela, le gagnant, après 36 trous, a été le local Laurent Laurent, avec un total de 130 coups (-12), après deux 65 distincts. Il a l’honneur d’être le premier vainqueur de l’ère DP World Tour. La deuxième place, quatre coups, est pour son compatriote Sandre Lombard.

Le meilleur des cinq Espagnols qui étaient dans le tournoi a été Ange Hidalgo, à la cinquième place, vainqueur des six coups, après 65 le premier jour et 71 le deuxième. Santiago Tarrio et Pep Andamientos Ils ont terminé avec 140 coups chacun; tandis que Alfredo Garcia-Heredia ajouté 141, le même que le chilien Hugo Léon.