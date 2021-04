Thriwe va prospérer avec sa stratégie Travel Ambit basée sur la technologie, déclare le fondateur et PDG Dhruv Verma

Dhruv Verma, fondateur et PDG, Thriwe

La pandémie de coronavirus a porté un coup fatal à l’industrie indienne du voyage, du tourisme et de l’hôtellerie. Le secteur a souffert des trois quarts de l’effacement économique estimé à Rs 15 lakh crore. La raison derrière une dépression aussi abrupte et une grande dépression est qu’une grande partie de l’industrie du tourisme a bâti sa stratégie financière autour d’un avenir sans problème, planifiant un ciel bleu éternel: des frontières ouvertes; une forte demande touristique défiant les hauts et les bas des marchés. Si l’on en croit le rapport Mckinsey, non seulement en Inde, mais dans le monde entier, les arrivées de touristes internationaux en 2020 montrent une baisse annuelle comprise entre 58 et 78%. Dhruv Verma, fondateur et PDG de Thriwe a parlé des tendances de l’industrie du voyage, de son avenir et de ce que Thriwe a à offrir. Lisez des extraits de sa conversation avec Financial Express Online:

Quelle est la tendance actuelle dans l’industrie du voyage et quelle est sa taille?

L’Inde est devenue le troisième plus grand marché national de l’aviation au monde et devrait dépasser le Royaume-Uni pour devenir le troisième plus grand marché de passagers aériens d’ici 2024, selon le “ Indian Brand Equity Foundation Report 2021 ”. L’Inde est le pays voyageur le plus avancé sur le plan numérique en termes d’outils numériques utilisés pour planifier, réserver et vivre un voyage. La montée de la classe moyenne indienne et l’augmentation du revenu disponible ont soutenu la croissance du tourisme intérieur et émetteur. Selon le rapport «IBEF» – D’ici 2029, le secteur du tourisme des Indes devrait croître de 6,7% pour atteindre Rs. 35 billions pour 9,2% de l’économie totale. Les arrivées de touristes internationaux en Inde devraient atteindre 30,5 millions d’ici 2028

Veuillez élaborer le modèle commercial et l’USP de Thriwe

Les offres B2B de Thriwe commencent à partir de 30% minimum et entrent dans une zone franche de 100%. Notre USP a été notre approche exclusive. Nous utilisons l’analyse de données qui comprend l’étude des modèles d’utilisation de HNI, la compréhension des données démographiques des consommateurs, associée à la conservation de programmes d’engagement des consommateurs rentables.

Notre modèle commercial comprend l’agrégation d’un vaste réseau de partenaires et d’offres tangibles de grande valeur d’un côté, leur personnalisation et leur personnalisation à l’aide de notre intelligence d’affaires pour nos clients de l’autre côté, et enfin leur livraison via une plate-forme technologique en marque blanche et hors ligne .

Nous avons un réseau de plus de 30000 partenaires dans plus de 130 pays à travers le monde et ces partenaires sont répartis dans des catégories de services telles que les sports, les voyages, les offres numériques, le style de vie, la restauration et le bien-être. Sur la base des exigences de nos clients, des budgets, de la démographie des consommateurs, des objectifs, nous créons des avantages uniques, une stratégie de bénéfices L’orientation de nos clients a été au cœur de notre succès.

Compte tenu des restrictions de voyage dues à corona, quels sont les avantages que les programmes de Thriwe peuvent offrir aux consommateurs?



Le covid a déjà porté un coup fatal au secteur du voyage et a fait souffrir le secteur des trois quarts de l’effacement économique, quelles que soient les nombreuses bulles d’air que l’Inde a commencées avec des pays du monde entier. Bien que les voyages internationaux deviennent lentement une possibilité, la reprise de la demande de voyages aériens aux niveaux de 2019 n’aura probablement pas lieu avant 2024 dans le monde. Le partenariat exclusif de Thriwe avec les hôtels à proximité de l’aéroport dans la catégorie de produits «Statesman Lounge» se révélera être une bénédiction pour un voyageur qui est obligé de voyager et de faire des affaires, mais évite la foule des halls de départ très fréquentés.

Qu’est-ce que Statesman Lounge?

Statesman Lounge est l’un des programmes phares de Thriwe dans le cadre de la stratégie de service «Travel Ambit». Ces salons sont différents des salons réguliers de l’aéroport qui sont situés à l’intérieur de l’aéroport aux portes d’arrivée et de départ. Les salons Statesman sont des espaces luxueux dans les hôtels 4 et 5 étoiles situés à proximité de l’aéroport pour répondre à vos besoins de loisirs et d’affaires avec les clients qui ne volent pas avec vous.

L’ajout de services tels que l’enregistrement prioritaire et les repas en vol assurera en outre la sécurité et l’hygiène des clients à l’aéroport. Dans le cadre de l’enregistrement prioritaire, les voyageurs disposeront d’un stand minimaliste à l’heure de l’enregistrement, ce qui améliorera l’expérience de voyage et la sécurité.

Comment améliorez-vous l’expérience client dans les salons?

Pour rendre le voyage de nos clients fluide dans les salons de l’aéroport, nous avons développé une plate-forme technologique dans laquelle le client n’a qu’à montrer le code QR émis par la banque au représentant du salon. Si le code QR est valide et donne droit à l’accès gratuit au salon, le client est autorisé à profiter gratuitement des installations du salon. Les clients bénéficient d’une transparence totale sur les avantages auxquels ils ont accès. Ils peuvent savoir combien de visites gratuites de salons sont disponibles et combien de visites ont été utilisées.

Quels sont tes plans futurs?

De 10 millions de dollars à 20 millions de dollars, c’est ce que nous visons. Le voyage est un nouvel entrant dans notre portefeuille, nous souhaitons élargir notre portefeuille de voyages et de style de vie avec des équipes dédiées. Générer des revenus et augmenter la rentabilité dans de nouveaux flux est notre objectif principal. nous nous concentrons davantage sur l’automatisation des opérations backend.

Faites-nous savoir plus sur vos programmes phares – TeePass, salons Statesman, Air dine et We Live?

TeePass a été fondée en 2014 pour rendre le golf plus accessible et plus abordable pour les golfeurs, tout en aidant les clubs de golf à augmenter leur utilisation des parcours et leurs revenus. Grâce à une application Web conviviale et adaptée aux mobiles, les golfeurs pouvaient rechercher des heures de départ dans des dizaines de parcours de golf de la région, réserver instantanément et jouer. Tout cela à de meilleurs prix.

Dîner à l’air – Air Dine est notre programme exclusif dans le cadre de notre nouveau segment de service – «Travel Ambit». ce programme vise à ravir les papilles gustatives du consommateur final voyageant par avion. dans le cadre de cette construction de programme, nous avons établi un partenariat avec plus de 1800 points de restauration à l’aéroport et des partenaires de restauration en vol. Le consommateur peut échanger et présenter son bon numérique dans un point de vente de son choix pour se faire plaisir sans être limité par les seules offres du salon. Ce programme unique en son genre est étendu à la clientèle bien nantie de HNI de Banks & Airlines.

Nous vivons- WeLive est un programme unique basé sur un abonnement qui offre une multitude d’avantages liés au style de vie, au bien-être, au divertissement et au shopping en un seul endroit et est utilisé par les principales sociétés de réseautage de cartes pour faciliter l’engagement des clients. La plate-forme comprend des offres de grande valeur avec un mécanisme intégré pour permettre un engagement continu des consommateurs.

Salon Statesman – L’un de nos programmes phares dans le cadre de la stratégie de service «Travel Ambit». ces salons sont différents des salons réguliers de l’aéroport qui sont situés à l’intérieur de l’aéroport aux portes d’arrivée et de départ. Les salons Statesman sont des espaces luxueux dans les hôtels 4 et 5 étoiles situés à proximité de l’aéroport pour répondre à vos besoins de loisirs et d’affaires avec les clients qui ne volent pas avec vous.

Noms de certains clients clés dans tous les secteurs.Nous avons Emirates NBD, Mastercard, VISA, Amex, Standard Chartered Bank, HSBC, HDFC, Axis Bank et Mashreq Bank, entre autres.

