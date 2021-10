Throwboy lance de nouveaux oreillers sur le thème d’Apple inspirés de l’iBook G3, de l’iMac G4, de l’Apple Lisa et plus

Throwboy, connu pour sa gamme d’oreillers conçus pour ressembler aux appareils Apple classiques, a annoncé aujourd’hui son Iconic Pillow Collection 2, une nouvelle série de modèles d’oreillers.



Disponible sur Kickstarter, l’Iconic Collection 2 comprend cinq nouveaux coussins inspirés des appareils Apple, notamment l’Apple Lisa de 1983, l’iBook G3 de 19993, le Power Mac G4 Cube de 2000, l’iMac G4 de 2002 et le Power Mac G5 de 2003.

Throwboy a déclaré que les nouveaux designs sont destinés à célébrer certains des designs les plus emblématiques, audacieux et balançoires de l’histoire de l’informatique qui sont toujours appréciés par la communauté technologique. Comme les autres oreillers de Throwboy, les nouveaux oreillers Iconic 2 sont fabriqués à partir d’un matériau doux et moelleux avec une broderie complexe qui les rend impossibles à manquer en tant que clones d’appareils Apple.



L’Iconic Pillow Collection 2 est au prix de 27 $ pour un seul oreiller, bien que ce soit un prix limité qui augmentera lorsque les emplacements initiaux seront épuisés. Les cinq oreillers emblématiques peuvent être achetés à partir de 135 $ à 195 $ avec des options de support lève-tôt.

Selon Throwboy, ces oreillers seront expédiés aux clients en mai 2022. La nouvelle collection rejoindra la collection existante qui comprend des oreillers inspirés de l’iPod, de l’iPhone, de l’iMac G3 et plus encore.

