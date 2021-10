Thumb, avec un doublé, et Brereton emmènent le Chili à la sixième place

15/10/2021 à 05:13 CEST

. / Santiago du Chili

Avec doublet de Érick Pouce et un autre objectif de Ben Brereton et le Chili ont battu le Venezuela 3-0 jeudi et s’est hissé à la sixième place grâce à deux victoires consécutives qui le relancent dans les éliminatoires sud-américains de la Coupe du monde Qatar 2022.

La Roja, dirigée par Martín Lasarte, voulait se reconstruire et à la 18e minute, elle a réussi à imposer sa supériorité sur Vinotinto lorsqu’une tête du centre de la surface de Pulgar a battu le gardien vénézuélien Wilker Fariñez. À la 37e minute, Pulgar a réalisé son doublé d’une tête à bout portant. Pour compléter la victoire, Brereton a marqué le troisième but à la 73e minute et a mis fin à l’illusion de Vinotinto de marquer à nouveau après la victoire de dimanche dernier contre l’Équateur.

La Roja est désormais sixième avec 13 points et le Venezuela est dernier avec 7. Le 11 novembre, lors de la treizième journée, le Venezuela se rendra en Équateur et le Chili se rendra à Asunción pour affronter le Paraguay.