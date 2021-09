Thumby est un petit Game Boy jouable pour votre porte-clés

in

Gif : TinyCircuits / Kotaku

Tu sais ce que disait ma grand-mère ? “Ce satané Game Boy, c’est trop gros !” Elle avait raison, la vieille femme était sage. Et si ce gramme fictif était vivant aujourd’hui, peut-être qu’elle sourirait en entendant parler de Thumby, un très, très petit appareil de type Game Boy qui a lancé un Kickstarter aujourd’hui. (Bien sûr, elle grimaçait alors en entendant le mot Kickstarter, ce qui est juste.)

Quoi qu’il en soit, oui, la société bien nommée TinyCircuits a eu l’idée qu’elle devrait produire un Game Boy-like qui est vraiment très smol, et Thumby est le résultat. Le Kickstarter a dépassé son objectif en à peine deux heures.

La séquence vidéo montre clairement à quel point cette chose est petite et honnêtement, elle n’a pas l’air super jouable. Mes vieux doigts ressemblant à une vieille femme palpitent légèrement en regardant comment ils le tiennent dans la remorque, en appuyant soigneusement sur les segments du d-pad lilliputien avec le moindre éclat d’ongle du pouce. Et bien sûr, vous feriez mieux d’avoir une sacrée bonne vision de près si vous voulez distinguer la tache insondable d’un écran.

Mais assez sourpussing ; il est indéniable qu’il s’agit d’un jouet soigné qui plaira à un certain public (les fourmis, comme mentionné) et le prix semble raisonnable, à partir de 10 dollars pour la version grise standard.

Concernant les taches—désolé, les spécifications—le plus intéressant est probablement l’écran, qui est un OLED monochrome de 72×40 pixels. Cela rend Thumby nettement plus haute résolution que les précédents portables chétifs comme le PocketStation de Sony (32×32) ou le Dreamcast VMU de Sega (48×32), qui utilisaient tous deux des écrans LCD de mauvaise qualité. Le processeur est un Raspberry Pi RP2040, qui coûte environ un dollar. Véritable risque d’étouffement, le Thumby mesure 1,2 par 0,7 par 0,3 pouces, a une autonomie d’environ deux heures et 2 Mo de stockage à bord. Cela ne semble pas beaucoup !

G/O Media peut toucher une commission

Mais c’est peut-être tout ce dont vous avez besoin, car les jeux ont l’air très basiques. Il viendra avec cinq pré-chargés :

TinyBlocks – Un jeu de puzzle classique

Space Debris – Un jeu de tir spatial, semblable aux astéroïdes

Annelid – Un jeu de serpent, récupérez la nourriture pour faire pousser votre annélide

Delver – Un jeu d’aventure de donjon, collectionnez et achetez des armes, combattez des monstres

Saur Run – Vous êtes un petit dinosaure qui court et saute, à défilement latéral

Les morceaux de séquences montrent les types de jeux super simples auxquels vous vous attendez: Tetris, Snake, un tour sur Hack, un autorunner, etc. Notamment, chaque jeu Thumby sera open source, vous pouvez donc fouiller dans ses internes et voir comment la saucisse est faite. TinyCircuits – qui a une histoire dans la scène DIY « Maker » – a déjà publié un IDE simple basé sur le Web dans lequel vous pouvez créer des jeux Thumby du code aux graphiques en passant par les petits bips et boops.

Très soigné. Vous pourriez probablement apprendre les bases du développement de jeux ici ; Je préférerais juste ne jamais avoir à jouer de telles créations sur le facteur de forme pour lequel elles sont apparemment conçues. Peut-être pouvez-vous également les tester dans votre navigateur ? Ou peut-être développeront-ils un Thumby XL de la taille d’une brique compatible avec les humains. Quoi qu’il en soit, la nouveauté va la nouveauté, et si c’est votre genre de bizarrerie – ou si vous magasinez pour un insecte amoureux du jeu d’une certaine description – le crowdfund vous attend.