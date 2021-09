Thums Up s’associe à Jasprit Bumrah

La campagne a été conceptualisée par Ogilvy India

Thums Up s’est associé à ICC (International Cricket Council) en tant que partenaire exclusif de boissons non alcoolisées. «Après avoir célébré le véritable héroïsme avec les campagnes #PalatDe et #TaanePalatDe aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, Thums Up continue de raconter des histoires de force, de résilience et d’héroïsme grâce à son association avec la Coupe du monde masculine T20 de l’ICC et le lanceur rapide indien – Jasprit Bumrah. La Coupe du monde masculine T20 de l’ICC 2021 aura lieu aux Émirats arabes unis et à Oman du 17 octobre au 14 novembre », a déclaré la société.

La marque a lancé une nouvelle campagne à travers laquelle elle vise à mettre en valeur le parcours ardu de Jasprit Bumrah, qui contre vents et marées et des opinions indésirables, reste engagé et se montre à la hauteur, en devenant l’un des meilleurs quilleurs au monde.

Le cricket est une passion partagée et l’un des sports les plus populaires reliant plus d’un milliard de fans indiens, de tous sexes, générations et cultures, a déclaré Arnab Roy, vice-président et responsable du marketing, Coca-Cola Inde et Asie du Sud-Ouest. «Conformément à notre histoire de partenariat avec des événements sportifs mondiaux et à notre association avec les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, notre partenariat stratégique avec l’ICC renforce notre engagement à rafraîchir les téléspectateurs et à améliorer leurs expériences de divertissement. La marque continue de rendre une ode au travail acharné, à la détermination et au dépassement des multiples défis de nos joueurs pour représenter l’Inde lors d’événements sportifs aussi prestigieux. Nous sommes fiers d’accueillir Jasprit Bumrah, l’un des meilleurs quilleurs rapides au monde, dans la famille Thums Up. Ses luttes et son parcours de vie incarnent l’esprit de la marque et trouveront un écho auprès des fans de sport du monde entier », a-t-il ajouté.

« La marque s’attache à s’associer à des événements sportifs mondiaux et à saluer la force et l’héroïsme de vraies personnes – les joueurs. Je pense qu’il s’agit d’un partenariat idéal qui fait ressortir le lien naturel avec les fans de cricket et met en valeur la résilience et le travail acharné que les joueurs venant d’horizons variés, mettent pour surmonter leurs défis et représenter notre pays », a ajouté Bumrah sur l’association.

«Nous aimons le cricket et nous admirons le courage, le travail acharné et la détermination de nos joueurs, qui surmontent tout pour jouer pour le pays. Après les Jeux olympiques et paralympiques, dans le troisième volet de la campagne #PalatDe, nous célébrerons les victoires de nos héros de cricket sur leurs opposants », a ajouté Sukesh Nayak, directeur de la création chez Ogilvy India.

