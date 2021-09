Thums Up s’associe à Mohammed Siraj pour la campagne #PalatDe

La campagne a été tournée en hindi et en télougou

La marque locale de Coca-Cola India, Thums Up, s’est associée au lanceur rapide indien Mohammed Siraj, dans le cadre de sa campagne #PalatDe. Avec cette association, Thums Up veut raconter le parcours inspirant de Siraj, qui est resté fidèle à ses objectifs malgré tout. La campagne a été tournée en hindi et en télougou. Cette annonce fait suite au partenariat de Thums Up avec ICC (International Cricket Council) en tant que partenaire exclusif de boissons non alcoolisées. « La capacité du cricket à créer des moments uniques et mémorables en fait une plate-forme solide pour nous connecter avec les fans de sport du monde entier », a déclaré Arnab Roy, vice-président et directeur marketing, Coca-Cola Inde et Asie du Sud-Ouest.

« The Coca-Cola Company est le plus ancien partenaire commercial des Jeux Olympiques et nos récentes associations avec les Jeux Paralympiques et la Coupe du monde ICC, soulignent la philosophie de l’entreprise consistant à s’efforcer de faire partie des moments et des occasions joyeux de ses consommateurs. Il est inspirant de voir à quel point des personnes extraordinaires comme Siraj ont surmonté les défis de la vie réelle et sont devenues un symbole de fierté nationale. De telles histoires inspirantes résonnent avec l’esprit de la marque », a ajouté Roy.

Selon Sukesh Nayak, directeur de la création, Ogilvy India, l’esprit de la marque résonne avec les histoires de courage, de travail acharné et de détermination des joueurs, qui surmontent tous les obstacles pour jouer pour le pays. Thums Up célébrera les victoires des héros du cricket sur leurs opposants dans le troisième volet de la campagne #PalatDe, après les Jeux olympiques et paralympiques, a noté Nayak.

En outre, Siraj est d’avis que ce partenariat évoquera le lien naturel avec les fans de cricket et mettra en valeur la résilience et le travail acharné que les joueurs venant d’horizons variés mettent pour surmonter leurs défis et représenter le pays.

Lire aussi : Supradyn lance une nouvelle campagne grand public en collaboration avec Lowe Lintas

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.