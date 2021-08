Thums Up s’associe aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 ; lance la campagne #TaanePalatDe

La nouvelle campagne a été conceptualisée par Ogilvy

La marque de boissons de la société Coca-Cola, Thums Up, s’est associée aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 qui se tiendront à Tokyo du 24 août au 5 septembre. Grâce à ce partenariat, Thums Up vise à encourager l’inclusion et à saluer les vrais héros de Tokyo 2020 qui s’efforcent continuellement briser le plafond de verre malgré les défis, a déclaré la société.

Par ailleurs, Thums Up a également dévoilé une campagne marketing conceptualisée par Ogilvy. La campagne comprend une série de vidéos et d’autres visuels associés pour les médias numériques et sociaux afin de garder le public connecté avec les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 et les athlètes indiens. La campagne comprend six athlètes, dont Mariyappan Thangavelu, Sakina Khatun, Suyash Yadav, Navdeep, Sumit Antil et Avani Lekhara. La campagne vidéo fait ressortir la résilience éternelle de ces athlètes et leur force à persévérer face aux défis. La campagne à 360 degrés a été lancée à la télévision, sur les plateformes numériques, en OOH ainsi que dans les activations en magasin.

Ce partenariat stratégique est notre façon d’être solidaire et de saluer le courage et la détermination de ces athlètes qui viennent de différents horizons mais font preuve du même héroïsme contre vents et marées, Arnab Roy, vice-président et chef marketing, Coca -Cola Inde et Asie du Sud-Ouest a déclaré. “En tant qu’extension de l’Association olympique, nous traitons les paralympiens à parité avec tout autre athlète combattant leurs opposants et représentant l’Inde lors de cet événement sportif mondial”, a-t-il ajouté.

« Cette année, l’Inde envoie le plus grand contingent jamais enregistré aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020, et les 54 athlètes ont une histoire unique de résilience et de défier toutes les chances et tous les tabous sociaux. J’ai bon espoir que nous allons créer l’histoire cette fois. Des marques comme Thums Up se présentent pour fournir une plate-forme à nos paralympiens pour raconter leurs histoires et offrir à la nation une chance de célébrer leur voyage et de remonter le moral », a déclaré Deepa Malik, présidente du Comité paralympique de l’Inde.

Pour Sukesh Nayak, directeur de la création, Ogilvy India, #TaanePalatDe est notre ode aux héros de Team India qui ont surmonté tous les obstacles pour représenter l’Inde aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 au Japon. “Avec cette campagne, nous saluons leur courage à #PalatDe tous les opposants qui n’avaient qu’une chose à leur donner, Taanas”, a-t-il ajouté.

