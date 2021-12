Thunder bat la Nouvelle-Orléans 117-112, met fin à la séquence de 4 matchs des Pélicans

Shai Gilgeous-Alexander a marqué 31 points et la recrue Aaron Wiggins a ajouté un sommet en carrière de 24 alors qu’Oklahoma City a battu la Nouvelle-Orléans 117-112 dimanche soir, mettant fin à une séquence de quatre victoires consécutives des Pélicans.

Wiggins, qui n’avait jamais marqué à deux chiffres cette saison, a éclipsé son record de la saison précédente à la mi-temps alors qu’il menait le Thunder avec 11 points.

Josh Hart a récolté 29 points et 10 rebonds pour mener les Pélicans. Garret Temple est sorti du banc pour marquer 22 points, dont 15 en première mi-temps.

Oklahoma City a pris une avance de 17-3 seulement quatre minutes après le début du premier quart, marquant 15 points consécutifs après que Josh Hart a donné aux Pélicans leur seul avantage des trois premières périodes avec un 3 points dans la première minute. Oklahoma City détenait un avantage de 14 points, 32-18, à la fin du premier quart.

Le Thunder a porté son avance à 17 au début de la deuxième période avant de se calmer. Les Pélicans ont réduit leur déficit à 57-49 à l’entracte. La Nouvelle-Orléans a marqué huit buts de suite au début du troisième pour porter le score à 60-58 avant que le Thunder ne contre-attaque avec une course de 10-2 au cours des deux minutes suivantes et mène ensuite 89-81 avant le quatrième.

La Nouvelle-Orléans a dominé le Thunder 11-2 pour commencer le quatrième quart et a pris une avance de 92-91 avec 8:10 à jouer sur un dunk de Willy Hernangomez. Kenrich Williams a marqué 3 points à l’autre extrémité alors que le Thunder a repris l’avantage et a tenu le reste du chemin.

CONSEILS

Tonnerre: Rooke Tre Mann a subi des échauffements d’avant-match, mais a été placé dans le protocole de santé et de sécurité à mi-chemin du premier quart. … Dort n’a pas perdu de temps pour prolonger sa séquence de matchs consécutifs avec un score de 3 points à 44, marquant sa première tentative deux minutes après le début de la période d’ouverture. Sa note actuelle est deuxième dans la ligue derrière Steph Curry. Il a raté ses six prochaines tentatives à 3 points et a terminé 1 sur 7.

Pélicans : le centre Jonas Valanciunas a raté son deuxième match consécutif en raison d’une maladie non liée au COVID. … Ingram a quitté le match après le premier quart avec une douleur d’Achille. Il a été sans but en neuf minutes, ratant ses trois tirs. Temple l’a remplacé dans l’alignement pour commencer la seconde mi-temps. … Les pélicans avaient commencé la séquence de quatre victoires consécutives à OKC sur le panier de 61 pieds de Devonte Graham au buzzer final.

SUIVANT

Pélicans : accueillez Cleveland mardi.

Tonnerre : Visitez Sacramento mardi.