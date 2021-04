Thunder Force: ce que les fans ont pensé de la comédie de super-héros Netflix

Qu’ils aient aimé le film ou non, certains fans ont adoré la représentation des super-héros féminines de Thunder Force

Ce n’est pas parce que vous n’aimez pas un film que vous ne pouvez pas trouver quelque chose dans son récit ou sa présentation qui en vaille la peine et cela semble être le cas pour un certain nombre de fans de Thunder Force, qui malgré le fait de ne pas apprécier le film tout cela beaucoup, a pris note des triomphes qu’il a fait dans le département de représentation. Tout au long du film, Lydia Berman (Melissa McCarthy), Emily Stanton (Octavia Spencer) et Tracy Stanton (Taylor Mosby) sont toutes traitées avec respect (enfin, quand Lydia ne mange pas de poulet cru) et prouvent que vous n’en avez pas. être un super-héros prototypique pour sauver la ville d’un méchant suralimenté comme William «The King» Stevens (Bobby Cannavale) et sa bande de mécréants.

Un utilisateur de Twitter semblait déçu par le jeu d’acteur et l’histoire, mais a noté qu’il y avait beaucoup de représentation LGBTQ, ce qui n’est honnêtement pas quelque chose qui se passe assez dans le genre des super-héros: