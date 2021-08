Thunderbolt 5 pourrait offrir jusqu’à 80 Gbps de bande passante, selon Intel Leak

Un dirigeant d’Intel semble avoir involontairement divulgué des détails sur Thunderbolt 5, le protocole d’interface matérielle de nouvelle génération qui n’a pas encore été officiellement annoncé par Intel.

Les détails sont apparus dimanche dans une photo tweetée, supprimée depuis, par le vice-président exécutif et directeur général du groupe d’informatique client d’Intel, Gregory Bryant, qui documentait sa visite dans les laboratoires de R&D d’Intel en Israël.

Comme indiqué par AnandTech, la photo d’une visite liée à Thunderbolt a révélé une affiche sur un mur de laboratoire avec les mots “80G PHY Technology”, suggérant que la connectivité TB5 prendra en charge un débit allant jusqu’à 80 Gb/s, ou doublera la bande passante du Thunderbolt 4 existant. et connexions USB 4.

L’affiche comprend également la phrase “L’USB 80G est destiné à prendre en charge l’écosystème USB-C existant”, ce qui implique qu’Intel a l’intention d’utiliser la bande passante supplémentaire via le même connecteur d’interface USB-C.

Une référence plus technique dans l’affiche semble faire référence à une nouvelle implémentation PAM-3 (Pulse Amplitude Modulation) qui utiliserait un signal de données à 3 bits, permettant à TB5 d’atteindre une bande passante plus élevée que celle autorisée dans le non-standard plus standard. implémentations de retour à zéro (NRZ) et PAM-4 vues dans les protocoles de connectivité existants.

Intel a lancé Thunderbolt 4 l’année dernière et plusieurs accessoires TB4 sont disponibles depuis un certain temps, mais les derniers modèles de Mac et iPad Pro d’Apple ne prennent toujours en charge que Thunderbolt 3. Cependant, bien que TB4 offre plus de puissance et d’utilité et soit rétrocompatible, il ne livre pas toute augmentation de la bande passante par rapport au maximum de 40 Gb/s de Thunderbolt 3, de sorte que le passage à Thunderbolt 5 avec son débit maximal doublé pourrait être important.

Le résultat pratique de ces innovations pourrait signifier, par exemple, que TB5 prend en charge des taux de rafraîchissement plus élevés pour les moniteurs 4K et 8K tout en offrant une rétrocompatibilité avec les anciennes connexions Thunderbolt et USB.

On ne sait pas encore si Intel Thunderbolt 5 sera officiellement lancé – et pris en charge par les futurs appareils Apple -, mais la fuite involontaire fournit au moins un aperçu de l’endroit où Intel pourrait utiliser le protocole d’interface à l’avenir.