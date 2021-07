Thunderbolt Display, “la station d’accueil ultime pour votre ordinateur portable Mac”, fête ses 10 ans [Review-ish]

in

Apple a dévoilé le tout nouveau Thunderbolt Display, un moniteur autonome de 27 pouces au prix de 999 $, il y a 10 ans cette semaine. C’était le premier écran à utiliser la nouvelle connexion Thunderbolt et le dernier moniteur Apple à être expédié pour moins de 4 999 $.

Mais 999 $ pourraient aussi bien être 5 000 $ lorsque vous êtes en première année à l’université. Je n’ai jamais eu l’occasion de revoir le dernier écran grand public d’Apple, mais d’après ce que nous savions alors, voici la critique que j’aurais pu écrire à l’époque (suivie de quelques critiques vidéo classiques):

“Il y a toujours un meilleur moniteur Apple juste au coin de la rue.”

20 juillet 2011

Apple vient de révéler qu’il vendra bientôt le tout premier écran Thunderbolt, mais j’attends la prochaine version. Apple fabrique les meilleurs moniteurs pour Mac, mais je laisserai quelqu’un d’autre être le cobaye pour trouver tous les bugs avec Light Peak.

L’E/S est définitivement une direction intéressante. Apple a pu passer d’un câble à trois connecteurs (Mini DisplayPort, 85W MagSafe, USB 2.0) à un seul câble à deux connecteurs (Thunderbolt et MagSafe).

Au rythme actuel, les ports et les connecteurs continueront de changer toutes les quelques années alors que MagSafe est la seule constante dans nos vies.

Station d’accueil Mac ultime

Le nouvel écran lui-même sert également de ce qu’Apple appelle “la station d’accueil ultime pour les ordinateurs portables Mac”. C’est parce qu’une seule connexion Thunderbolt devient non pas un mais trois ports USB 2.0 avec Thunderbolt, FireWire 800 et Gigabit Ethernet.

C’est idéal pour transformer les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro en iMac futuristes. J’ai hâte de voir ce que fera Apple avec cette technologie lorsque plus de Mac auront des ports Thunderbolt. Pensez-y : la possibilité de transformer un seul port en n’importe quel type de connexion. Nous verrons peut-être Apple créer des stations d’accueil autonomes pour Mac à l’avenir.

Trop tôt pour mettre à niveau ?

Donc, si l’écran Thunderbolt est si génial, alors pourquoi attendre au lieu d’acheter maintenant ? Il y a toujours un meilleur moniteur Apple juste au coin de la rue. Cela ne fait qu’un an qu’Apple a mis à niveau le LED Cinema Display de 24 pouces à 27 pouces. À ce rythme, nous pourrions voir des écrans Apple de 32 pouces avant la fin de la décennie.

Thunderbolt Display a également la même résolution de 2560 × 1440 que le Cinema Display 27 pouces de l’année dernière. Si nous sommes maintenant sur une cadence de mise à jour annuelle comme je le pense, imaginez ce que l’avenir des moniteurs Apple nous réserve au cours des 10 prochaines années.

Par exemple, l’iPhone 4 a maintenant une résolution ultra-fine avec son écran Retina, et cette rumeur d’iPhone 5 en forme de larme semble incroyable. Ce n’est qu’une question de temps avant que les iPad et les Mac ne deviennent Retina, et cela garantit à peu près qu’un écran Retina Thunderbolt est en préparation.

Pensez-y. Si l’iMac devient Retina, il ne fait aucun doute qu’Apple mettra à niveau ce nouvel écran Thunderbolt pour qu’il corresponde. C’est une vente complémentaire facile pour Apple lorsque tous les autres écrans semblent avoir été fabriqués par IBM ou Dell.

Cher mais premium

Ne vous méprenez pas. Il y a beaucoup à aimer dans cet écran Thunderbolt.

La caméra iSight inférieure à la normale du Cinema Display est désormais une webcam haute définition à 720p. C’est le niveau de résolution HD qui vous donnera envie de retoucher votre apparence avant d’activer votre vidéo pour iChat.

La qualité de construction est également de premier ordre avec un mélange de verre et d’aluminium comme le nouveau MacBook Pro, et Apple sait que l’écran Thunderbolt est premium à 999 $

Ce moniteur coûteux n’est peut-être pas le plus abordable du marché, mais il y aura un marché fiable pour les écrans Apple tant qu’il y aura des Mac. À ce rythme, j’ai hâte de voir où iront les écrans Apple dans cinq ans.

Commentaires réels sur l’affichage Thunderbolt

