Thunderful acquiert Robot Teddy pour se développer dans l’investissement dans le jeu

Il n’y a pas si longtemps, Image & Form était un développeur talentueux mais méconnu qui a attiré l’attention – et un grand succès – avec SteamWorld creuser. La série SteamWorld a continué de croître au cours des années qui ont suivi, bien sûr, mais grâce à des investissements et à un succès durement gagné, Image & Form a évolué et s’est transformé de manière presque méconnaissable.

Maintenant, bien sûr, c’est Thunderful, un éditeur et développeur qui fait sans aucun doute partie des plus grandes entreprises de l’espace « Indie ». Sa bibliothèque d’édition continue de croître avec les goûts de Montagnes solitaires : descente et le prochain Maudit au golf, parmi beaucoup d’autres, tandis que sa prochaine version interne majeure sera exclusive Xbox / PC la crasse.

Il a maintenant confirmé une autre acquisition et expansion de son entreprise, en reprenant Robot Teddy. C’est une société spécialisée dans le conseil et le développement commercial dans l’industrie du jeu, travaillant sur des projets tels que Parmi nous, VR SUPER CHAUD et Qu’est-ce que le golf. Elle conservera son personnel, son nom et ses clients après le rachat, mais reprendra également la gestion de deux fonds d’investissement pour Thunderful.

Quelques détails du communiqué de presse sont ci-dessous.

Thunderful Investment établira deux nouveaux fonds, qui seront gérés en collaboration avec Robot Teddy pour combler les lacunes là où il y a actuellement un manque d’options dans l’industrie. En plus de gérer ces fonds, Robot Teddy continuera d’offrir un soutien aux développeurs qui souhaitent s’auto-publier. Le premier des nouveaux fonds d’investissement Thunderful sera axé sur le développement de prototypes de jeux et de tranches verticales. La rareté du financement des prototypes est un énorme problème dans une industrie du jeu qui favorise actuellement ceux qui disposent déjà de réserves financières substantielles. Ce fonds contribuera à rétablir cet équilibre et à libérer la créativité des créateurs indépendants. Le second fonds soutiendra le développement des jeux VR, un secteur en plein essor et plein d’opportunités en matière d’autoédition. Le financement de projets de réalité virtuelle est cruellement mal desservi et jusqu’à présent, il s’est concentré sur un petit nombre d’éditeurs, de fonds de plate-forme ou d’investissements.

Le premier fonds visera sans aucun doute à repérer et à soutenir des jeux indépendants potentiellement exceptionnels très tôt dans le développement, en aidant des projets à prendre vie qui auraient autrement du mal à être menés à bien.

C’est un autre mouvement qui démontre Thunderful comme l’une des plus grandes entreprises axées sur l’espace de jeu indépendant, apparemment sur une orbite similaire à celle de Team17, Raw Fury et peut-être même Devolver Digital.