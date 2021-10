Thunderful Games annonce une vitrine de jeux numériques

Le studio derrière la franchise Steamworld, Thunderful Games, a dévoilé sa nouvelle vitrine de jeux numériques, Thunderful World. Se déroulant le 10 novembre à 19h GMT, l’événement sera hébergé par Mark Hamill de Star Wars et diffusé via Twitch, YouTube et le site Web Thunderful World.

L’acteur de Luke Skywalker dévoilera les prochains titres, dont Planet of Lana, le hit du Summer Games Fest, dans la perspective de sa date de sortie en 2022. Le PDG de Thunderful Group, Brjánn Sigurgeirsson, et le vice-président de l’entreprise Xbox Sarah Bond devraient faire des apparitions avec d’autres invités surprises qui les rejoignent à l’écran.

Sigurgeirsson a déclaré : « Thunderful World est le moyen idéal pour nous d’atteindre nos fans existants et un public mondial alors que nous montrons notre influence croissante dans l’industrie du développement et de l’édition de jeux. Lorsque nous avons partagé nos plans avec Mark, il a immédiatement compris notre vision et nous sommes ravis qu’il veuille nous aider à la partager avec le monde ».

L’hôte de l’événement, Mark Hamill, partage évidemment l’enthousiasme de Sigurgeirsson en disant : « Quand j’ai vu la passion et l’art derrière tous les jeux incroyables que Thunderful va présenter, j’ai été époustouflé ».

Planète de Lana : ce n’est pas la lune…

la crasse

L’événement fournira également des mises à jour sur The Gunk, une exclusivité Games Pass, ainsi que d’autres titres tels que Firegirl, Cursed to Golf, Source of Madness, Tinkertown et White Shadows.

Bond a déclaré: «Audacieux, beau et amusant. Telles étaient mes premières impressions de The Gunk lorsque nous l’avons révélé au monde pour la première fois. Je suis ravi de partager plus à ce sujet à Thunderful World et heureux de travailler avec l’équipe pour aider à apporter le jeu exclusivement sur Xbox et PC Windows, jour et date sur Game Pass ».

La société d’édition européenne Thunderful a récemment acquis le cabinet de conseil en jeux Robot Teddy.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72605/thunderful-games-announces-digital-games-showcase/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));