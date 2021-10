Thunderful ouvre une nouvelle activité d’investissement avec l’acquisition de Robot Teddy

La société d’édition européenne Thunderful a racheté le cabinet de conseil en jeux Robot Teddy.

Aucun chiffre n’a été placé sur l’accord, qui voit l’éditeur ouvrir une toute nouvelle entreprise Thunderful Investment qui sera dirigée par Robot Teddy.

Cela comprend deux nouveaux fonds; le premier est destiné aux développeurs travaillant sur des prototypes et des tranches verticales, tandis que le second se concentre sur les titres de réalité virtuelle. Robot Teddy a été fondé en 2017, le vétérinaire d’Oculus et de la caféine Callum Underwood (photo).

« L’acquisition de Robot Teddy soutient notre stratégie de croissance de notre segment Jeux et du Groupe dans son ensemble », a déclaré Brjánn Sigurgeirsson, PDG de Thunderful Group.

« Robot Teddy et son fondateur Callum Underwood ont acquis une réputation bien méritée pour leur travail dans l’industrie. Ils sont exceptionnellement bien connectés et gardent leurs oreilles au sol. En plus de tout ce qu’ils font, ils nous aideront à investir dans des jeux et des studios de qualité supérieure ».

Underwood a ajouté : « Je suis ravi de rejoindre Thunderful. Les faire croire en notre vision et nos objectifs, et comprendre la voie que nous voulons tracer pour les développeurs auto-édités de l’industrie, est rare et merveilleux. Ils nous donnent le soutien dont nous avons besoin pour développer et mettre en œuvre des plans à long terme qui ne seraient tout simplement pas possibles autrement. Nous gérons nos propres fonds, nous continuons à travailler avec tous nos clients et nous continuons à être Robot Teddy. Hourra ! »

