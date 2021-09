Thunderful s’empare de Stage Clear Studios pour un contrat d’une valeur de 1,2 million de dollars

La société d’édition Thunderful Games a acquis le développeur espagnol Stage Clear Studios.

La tenue basée à Madrid est achetée dans le cadre d’un accord d’une valeur de 1 million d’euros (1,2 million de dollars); 600 000 € (~ 712 000 $) sont payés d’avance en espèces, tandis que les 400 000 € restants (~ 475 000 $) sont distribués en actions.

Cela s’ajoute aux 1,5 million d’euros supplémentaires (~ 1,8 million de dollars) que Stage Clear peut débloquer s’ils atteignent certaines mesures de performance d’ici le 30 juin 2025.

« L’acquisition de Stage Clear Studios s’inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance de notre segment Jeux et du Groupe dans son ensemble. Stage Clear est polyvalent : ils ont montré au fil des ans qu’ils peuvent développer, améliorer et porter des projets en cours, mais ils travaillent également sur leurs propres projets de jeu intéressants », a déclaré le PDG de Thunderful, Brjann Sigurgeirsson (photo).

« L’acquisition renforce notre position internationale, élargit notre réseau vers davantage de studios de développement et crée des synergies au sein des opérations de développement et d’édition du Groupe. Nous accueillons nos nouveaux collaborateurs à Madrid, qui travailleront en étroite collaboration avec leurs collègues des pays nordiques, britanniques et allemands. .”

Daniel Santos Fonseca, PDG et co-fondateur de Stage Clear Studios, a ajouté : « En Espagne, nous disons qu’il y a des trains dans la vie que vous devez prendre, et l’opportunité de faire partie de Thunderful Group est un tel train. Quand j’ai rencontré la direction de Thunderful et qu’ils m’ont parlé de leurs plans, j’ai su que nous devions en faire partie. Nous sommes très fiers et ravis de commencer cette nouvelle aventure au sein de Thunderful Group.”

Créé en 2012, Stage Clear Studios a travaillé sur des franchises telles que Dead Space, FIFA et Castlevania : Lords of Shadow.

Thunderful récemment embauché [email protected] vet Agostino Simonetta en tant que nouveau directeur de la stratégie et des investissements.

