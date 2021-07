Thurston Moore de Sonic Youth annonce son mémoire, “Sonic Life”

Thurston Moore écrit un nouveau mémoire, Sonic Life, qui devrait sortir en 2023 via Doubleday. Le livre retracera la « musique sauvage et l’émerveillement sans fin » de la vie et de la carrière de Moore, selon Le libraire.

Un synopsis note: “De son engouement et de son engagement pour les scènes punk et ‘no wave’ des années 70 à New York à la formation en 1981 de son groupe de rock légendaire à 30 ans d’enregistrement, de tournée et d’expérimentation musicale incessants, donnant naissance au Nirvana- à l’ère du rock alternatif, et au-delà, tout est raconté à travers le prisme personnel des archives et des recherches intensives de l’auteur.

Moore a précédemment confirmé les mémoires dans plusieurs interviews, dont une avec Vautour l’année dernière. Il a déclaré que la pandémie lui avait donné l’espace pour commencer à écrire sur ses expériences passées.

“J’ai toujours voulu m’impliquer dans un projet d’écriture que j’avais en tête depuis de très nombreuses années”, a déclaré Moore à Vulture. “[It’s] faire des essais sur la musique et parler de mon expérience personnelle d’adolescent venant à New York dans les années 70, de ce qu’était la ville à cette époque, de la scène musicale underground du centre-ville et des disques sortis de cette cavalcade de 1976, 77 et 78 de punk rock, No Wave, New Wave et post-punk. Cette période d’arrêt m’a permis de le faire, j’ai donc ce manuscrit intitulé Sonic Life que je publierai probablement à un moment donné en 2021. C’est le moment lumineux, être capable de l’exécuter réellement.

En 2020, Sonic Youth a partagé une version mise à jour de leur bootleg de 1991 Tiens ce tigre à leur page Bandcamp. Comme l’explique Steve Shelley du groupe dans la description de l’album, Hold That Tiger a été enregistré en 1987. Il est sorti en tant que LP bootleg semi-officiel en 1991. « L’enregistrement a duré près de 60 minutes, donc pour éviter un coût de fabrication -double LP prohibitif, le master a été légèrement accéléré pour s’adapter à l’ensemble du concert… sur un seul LP », a écrit Shelley.

