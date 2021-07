Thurston Moore de Sonic Youth va publier le mémoire « Sonic Life »

Maison d’édition Faber a acheté les droits de LA VIVE JEUNESSE membre fondateur Thurston Mooremémoire de “La vie sonique”. Selon le site de l’industrie de l’édition The Bookseller, “La vie sonique” sortira en 2023 et détaillera la “musique sauvage et l’émerveillement sans fin” de Moorela vie et la carrière de .

Le synopsis déclare : “De son engouement et de son engagement pour les scènes punk et ‘no wave’ des années 1970 à New York, à la formation en 1981 de son groupe de rock légendaire, à 30 ans d’enregistrement, de tournées et d’expérimentation musicale incessants, donnant naissance au NIRVANA l’ère du rock alternatif, et au-delà, tout est raconté à travers le prisme personnel des archives et des recherches intensives de l’auteur. »

L’année dernière, Moore Raconté Vautour qu’il avait commencé à travailler sur le livre. “Cette période d’arrêt m’a permis de le faire, j’ai donc ce manuscrit appelé “La vie sonique” que je publierai probablement à un moment donné en 2021″, avait-il déclaré à l’époque.

Moorele plus récent album solo de , “Par le feu”, est sorti l’automne dernier.

