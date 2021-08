Thyssenkrupp signale un déficit de trésorerie de 1,8 milliard de dollars alors que la restructuration s’éternise

Un grutier soulève une bobine d’acier finie à l’installation de stockage et de distribution du sidérurgiste allemand à Duisburg, Allemagne

Thyssenkrupp (TKAG.DE) a signalé mercredi un flux de trésorerie disponible négatif pouvant atteindre 1,5 milliard d’euros (1,8 milliard de dollars) au cours de son exercice en cours, citant des coûts de restructuration alors que le conglomérat allemand tente de simplifier sa configuration tentaculaire.

L’action du groupe acier-sous-marins a chuté de 7,4% sur les perspectives de flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions (M&A), qui devraient désormais être de 1,2 à 1,5 milliard d’euros d’ici septembre.

Il avait précédemment prévu que la mesure se rétrécirait à moins 1 milliard d’euros contre moins 5,5 milliards l’année dernière.

Thyssenkrupp essaie de rationaliser sa structure après des années de sous-performance. Elle a vendu sa division d’ascenseurs, son activité la plus rentable, à des fonds d’investissement privés l’année dernière dans le but de survivre, et a plus récemment cédé deux unités plus petites.

Les perspectives de flux de trésorerie ont éclipsé les améliorations opérationnelles, qui ont montré que Thyssenkrupp a enregistré un bénéfice d’exploitation au troisième trimestre en raison des prix élevés des matériaux et de la demande automobile.

Sur la période avril-juin, le résultat ajusté avant intérêts et impôts (EBIT) s’établit à 266 millions d’euros, contre une perte de 693 millions l’an dernier lorsque la pandémie a fait des ravages dans le groupe.

Dans la division acier de Thyssenkrupp, qui pourrait être cédée l’année prochaine, l’EBIT ajusté était de 19 millions d’euros au cours du trimestre, contre une perte de 309 millions un an plus tôt.

“C’est une bonne chose, mais nos structures de contrat à long terme signifient qu’il y a un retard dans l’augmentation des prix des matières premières et de l’acier se répercutant sur nos revenus et nos bénéfices”, a déclaré le directeur financier Klaus Keysberg.

Les contrats sidérurgiques à long terme signifient que l’évolution du marché prend environ six mois avant d’apparaître dans les comptes de Thyssenkrupp, le séparant de ses pairs tels que Salzgitter (SZGG.DE), qui a affiché mercredi son bénéfice avant impôts le plus élevé du premier semestre en 13 ans.