TI arrêté après une collision avec un policier

Le rappeur TI a annoncé mardi avoir été arrêté après avoir eu une collision avec un policier à Amsterdam. Le musicien primé aux Grammy Awards s’est rendu sur Instagram pour partager la nouvelle et a expliqué ce qui s’était passé. « Donc, je suis enfermé maintenant », TI – dont le vrai nom est Clifford Joseph Harris, Jr. – a commencé la publication vidéo, qu’il a sous-titrée : « Libérez-moi. »

Il a poursuivi: “Le policier m’a heurté et a cassé sa vue arrière [mirror]. Et parce que je n’avais pas son passeport. Je ne sais pas. Il [will] être bien. Mais il était extrêmement contrarié. Moi-même, je passais un bon moment, mais je ne suis toujours pas contrarié. Avoir un temps phénoménal.” TI a ensuite plaisanté en disant que le travail “sur le système de jumelage ici” afin qu’il ne soit pas menotté pendant sa détention.

Sortir s’est avéré un peu plus compliqué que l’acteur d’Ant-Man ne l’aurait pensé car il n’avait malheureusement pas le bon type d’argent. “Et tu vois, mec, je peux faire ma caution très rapidement mais ils ne prennent pas d’argent”, a-t-il plaisanté. “J’ai de l’argent dans ma poche, mais ils ne semblent pas le prendre ainsi.”

TI a ajouté : « Mec, c’est un homme formidable. Vous savez ce que je veux dire ? C’est en fait l’expérience de la culture telle qu’elle est. C’est vivre la vie au maximum, vous aimez ? » Dans un post ultérieur, TI a révélé que son équipe était venue le faire sortir en écrivant : « Ils sont restés [the] 25 minutes entières et a exigé que je sois libéré.

Il a également plaisanté en disant que l’hôte d’Amsterdam de l’équipage était assez bouleversé par tout cela, mais il n’était pas stressé. “La pauvre Caroline a été secouée !!! Je lui ai dit “J’ai déjà fait du temps réel avant… Allez, bébé, allons-y avant qu’ils ne changent d’avis. ” Il est à noter que ce n’est pas la première fois que TI est derrière les barreaux, le rappeur a purgé une peine de prison à au moins trois autres occasions.

Alors que sa situation à Amsterdam semble être entièrement résolue, du moins pour l’instant, TI n’est pas à l’abri de tous les problèmes juridiques. Lui et sa femme Tameka “Tiny” Harris font actuellement l’objet d’une enquête par le département de police de Los Angeles pour des accusations d’agression sexuelle et de drogue. Les rapports de police indiquent que les plaintes contre TI et Tiny remontent à 2005, lorsqu’une femme anonyme affirme qu’ils se sont drogués et ont eu des contacts sexuels avec elle contre son gré. Le couple a nié les allégations auxquelles ils sont confrontés.