TI et Tiny ne feront pas l’objet d’accusations pour agression sexuelle présumée

TI et Tiny Harris font l’objet d’une enquête pour agression sexuelle présumée

TU et femme Tameka “Petit” Harris ne fera pas l’objet d’accusations pour agression sexuelle.

Selon des documents judiciaires obtenus par E! News, le bureau du procureur du comté de Los Angeles a refusé de porter plainte contre le couple en invoquant un délai de prescription expiré. Le bureau a déclaré: “En 2021, le témoin plaignant a signalé au LAPD qu’elle croyait qu’en 2005, les suspects, qu’elle avait rencontrés alors qu’elle sortait avec des amis, l’avaient agressée sexuellement.”

Le bureau a ajouté que le délai de prescription a expiré en 2015.

Dans une déclaration à E! News, l’avocat de TI et de Tiny, Shawn Holley, a déclaré: “M. et Mme Harris sont ravis, mais pas surpris, de la décision du procureur de district de rejeter ces allégations sans fondement. Nous apprécions l’examen minutieux de l’affaire par le procureur et sommes reconnaissants de pouvoir de mettre l’affaire derrière nous et de passer à autre chose. ”

Les stars de TI & Tiny: The Family Hustle ont été accusées pour la première fois d’agression sexuelle en janvier 2021.