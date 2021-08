Ti Primeiro : roman visuel interactif dans lequel vous pouvez choisir le chemin des protagonistes

Il s’agit en soi d’une application mobile pour un roman d’amour créé par Roberto Alvite, de la société de production galicienne Melgo Cinema.

Le roman visuel romantique et interactif Ti Primeiro sortira à l’international cet été. Escrita, dirigida y producida por Roberto Alvite, fundador de la productora gallega Melgo Cinema, esta aplicación móvil realizada con imagen real invita al usuario a vivir una experiencia inmersiva única mediante una nueva narrativa que explora las relaciones de pareja actuales y su evolución con el paso du temps.

Dans l’intimité du couple

Grâce à l’application, les utilisateurs auront la possibilité d’entrer dans l’intimité d’un couple et de choisir le chemin de leurs deux protagonistes, qui après des mois de vie commune décident d’aller plus loin et d’avoir une relation ouverte.

N’y a-t-il qu’une seule bonne façon d’aimer ?

Álex et Sebas sont à l’aube de leur vie. Pour eux, chaque jour est plein d’amour, de sexe et de sympathie l’un pour l’autre. Lorsque le couple décide d’ouvrir leur relation, ils espèrent découvrir de nouveaux plaisirs tout en maintenant et en renforçant leur projet de vie. Cette nouvelle expérience découvrira d’autres façons d’aimer et de grandir en tant que personnes.

Lancement et philosophie de Ti Primeiro

Dès cet été, les trois chapitres de 60 minutes chacun qui composent l’expérience Ti Primeiro seront disponibles simultanément pour iOS et Android en six langues : galicien, espagnol, anglais, français, italien et portugais brésilien. L’introduction de nouvelles langues, plateformes et publics est prévue.

Le premier chapitre sera disponible gratuitement et les deux autres pour un montant cumulé de 5,49 euros pour iOS et 4,99 euros pour Android. Ti Primeiro aborde des questions telles que l’amour, l’amitié, le désir et la perte d’un point de vue frais et ludique, sans préjugés. Grâce à l’application, les utilisateurs décideront de manière interactive et immersive des surprises, des rebondissements et des révélations de cette aventure romantique.

Philosophie sociale

Le projet s’inscrit dans la philosophie sociale. En plus de divertir, il rend visibles des réalités émergentes de plus en plus quotidiennes afin de réfléchir sur l’amour en couple et les relations dans la société d’aujourd’hui. Il aborde également la qualité des relations affectives et sexuelles chez notre jeunesse et nous fait réfléchir sur le sens du mot « romance » en période de matchs et de likes.

Parrainages et collaborateurs

Ce nouveau concept de roman, inédit en Espagne, qui mélange audiovisuel, littérature et jeux vidéo a la collaboration du Conseil provincial de La Corogne, la participation de Crea SGR et le financement de la Banque Triodos.