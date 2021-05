TI répond aux nouvelles allégations d’agression sexuelle alors que l’enquête de la LAPD se déroule

Le LAPD enquête sur le rappeur TI et sa femme Tiny sur des allégations d’agression sexuelle.

Un nouveau rapport indique qu’une femme a rencontré des détectives pratiquement en avril au sujet d’incidents survenus en 2005. Un porte-parole du LAPD a confirmé au Daily Beast qu’une enquête est actuellement en cours. Une deuxième femme nommée Rachelle Jenks a déposé un rapport de police avec des allégations similaires à Las Vegas. Le service de police métropolitaine de Las Vegas n’a pas confirmé si cette affaire est en cours.

L’avocat Tyrone A. Blackburn représente les deux femmes. Il représente également plusieurs autres femmes qui ont fait des allégations similaires d’agression sexuelle contre le couple.

Blackburn a envoyé des lettres aux autorités de Californie et de Géorgie, les exhortant à enquêter sur les allégations de son client. Ces lettres décrivaient un schéma «d’événements d’abus sexuels, d’ingestion forcée de stupéfiants illégaux, d’enlèvements, de menaces terroristes et de faux emprisonnements».

TI et son épouse ont nié tout acte répréhensible depuis la première apparition des allégations en janvier. Le tournage de leur émission de télé-réalité VH1 TI et Tiny: Friends and Family Hustle a été suspendu. Dans un commentaire, l’avocat du couple, Steve Sadow, affirme qu’ils n’ont pas été contactés par la police de Los Angeles ou de Las Vegas.

La femme dans le rapport dit qu’elle a été présentée à TI et Tiny par un homme distribuant des dépliants dans le centre commercial. Elle a ensuite été invitée dans un club où le couple apparaîtrait la nuit suivante.

La femme dit qu’elle a bu deux verres avant d’accepter une gorgée de la tequila de Tiny. Peu de temps après, elle affirme avoir été invitée à retourner dans la chambre d’hôtel de TI et Tiny, avec d’autres femmes. La femme s’est vite retrouvée seule dans la salle de bain avec Tiny pour se «rafraîchir».

«Une fois dans la salle de bain, Tiny a enlevé tous les vêtements de la victime», lit-on dans le rapport. «Tiny était également nue, ne portant qu’un bonnet de douche. TI est entrée nue dans la salle de bain. Tous les trois sont entrés dans la douche et TI a dit à la victime qu’elle avait l’air mieux nue.

Le rapport indique que Tiny a commencé à laver la femme, puis, Tiny et TI se sont assis sur le lit avec une émission pornographique. “Elle a dit que son dernier souvenir était assis sur le canapé avant de se réveiller le lendemain matin avec son vagin très douloureux et avait une sensation de brûlure / démangeaison”, lit-on dans le rapport.

La femme a pu donner plus de détails sur la rencontre à la police, y compris une description du piercing génital de Tiny et des habitudes de toilettage de TI là-bas.